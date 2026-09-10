Жена военнослужащего рассказала, что семье отказали в аренде квартиры в Николаеве сразу после того, как она сообщила, что муж служит. По данным OLX Недвижимость, с такими отказами сталкиваются 23% военных.

Жильё для военных в Николаеве остаётся острой темой — на этот раз из-за отказов арендодателей. Жена военнослужащего Елена рассказала редакции «НикВести», что семье отказали в аренде квартиры сразу после того, как она сообщила, что её муж служит.

Семья сейчас ищет жильё именно в Николаеве. Они нашли квартиру, которую хотели арендовать, однако после разговора с владельцем получили отказ. «Так сложилось, что нам нужно снимать жильё именно в Николаеве. И вот как люди благодарны за то, что сейчас они относительно в безопасности, без оккупации врагом и могут жить относительно нормальной жизнью», — прокомментировала женщина отказ арендодателя.

История семьи: потерянное жильё в Мариуполе

Муж Елены — военнослужащий с более чем десятилетним опытом службы. В 2022 году из-за полномасштабной войны он потерял собственное жильё в Мариуполе. Сейчас военный служит в Харьковской области, а ранее, по словам жены, защищал в том числе и Николаевскую область.

«Он защищал нашу страну во всех уголках. Был на Курщине и во многих других местах. Получал ранения», — добавила Елена, назвав такое отношение к военным несправедливым.

Четверть военных получают отказ в аренде

Случай в Николаеве — не единичный. По данным исследования OLX Недвижимость за 2025 год, несмотря на общественное уважение к военным, 23% военнослужащих сообщили об отказах в аренде жилья.

Самые распространённые причины, по которым арендодатели говорят «нет»: ожидание, что военный будет проживать недолго (37%), опасения по поводу безопасности жилья (32%), а также страх повреждения имущества и сомнения в платёжеспособности.

Что делать военным, которым отказывают в аренде

Николаев вошёл в перечень прифронтовых городов, где арендовать жильё сейчас выгоднее, чем покупать его по государственной программе «єОселя». В то же время для военных, потерявших жильё из-за войны, действуют отдельные механизмы поддержки — в частности жилищные сертификаты, об оформлении которых Politeka подробно рассказывала ранее.

О ситуации в Николаеве первой сообщила редакция «НикВести». Елена призывает арендодателей не отказывать защитникам только из-за профессии, ведь именно благодаря их службе город остаётся свободным.

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