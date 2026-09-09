В Ивано-Франковской области школы готовят к отопительному сезону: для материального резерва передали 90 генераторов, которые обеспечат электроснабжение учреждений в любых условиях.

Гуманитарная помощь для ветеранов в Ивано-Франковской области — не единственное направление поддержки в регионе: параллельно здесь готовят школы к отопительному сезону. Для учреждений образования уже передали 90 генераторов, которые должны обеспечить электроснабжение в любых условиях.

Об этом в видеообращении сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, пишет Фиртка. По ее словам, в течение лета область завершила основную подготовку учреждений образования к новому учебному году: обустроила укрытия, организовала подвоз учащихся и горячее питание.

Что успели сделать до 1 сентября

«Многое проработали — это укрытия, ведь это безопасность наших детей, это подвоз учеников в школу, это питание. Теперь все дети с первого по одиннадцатый классы обеспечены полноценным горячим питанием», — отметила Светлана Онищук.

В то же время следующим вызовом для образовательной сферы в области называют подготовку школ к новому отопительному периоду. Для материального резерва передали 90 генераторов — они должны обеспечить электроснабжение всех школ и, в определенной степени, отопление, чтобы работали моторы и не размораживались системы.

Чего ожидают от зимы

«Также они должны обеспечить в определенной степени отопление для того, чтобы работали моторы и не разморозить системы. Мы прекрасно понимаем, что впереди нас может ожидать очень непростая зима и очень непростой отопительный сезон», — подытожила глава Ивано-Франковской ОВА.

Генераторы войдут в материальный резерв области и помогут школам не зависеть от возможных отключений электроэнергии. Все оборудование распределят между учебными заведениями так, чтобы каждая школа имела резервный источник питания на случай аварийных ситуаций в отопительный период.

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