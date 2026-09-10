В базе Черновицкого областного центра занятости — 1516 актуальных вакансий. Работодатели больше всего ценят производственный опыт и готовы платить опытным специалистам до 100 тысяч гривен.

Рынок труда в Черновицкой области остается активным и в сентябре: по состоянию на 9 сентября в базе службы занятости Черновицкого района насчитывается 1516 актуальных вакансий — от рабочих профессий до руководящих должностей. Об этом сообщил Черновицкий областной центр занятости, передает BUK media.

Работодатели готовы платить 30 тысяч гривен и больше специалистам, от которых зависят производственные процессы, техническая исправность предприятий, продажи и качество услуг. Самая высокая ставка — у начальника производства: 75 тысяч гривен.

По 60 тысяч гривен предлагают главному механику и биотехнологу, причем зарплату последнего будут определять по результатам собеседования. На 50 тысяч гривен могут рассчитывать слесари по ремонту колесных транспортных средств и слесари-электрики.

Рабочие профессии и водители: сколько готовы платить

Швее предлагают 45 тысяч гривен, а водителю грузовика для перевозки зерна по Украине — 44 тысячи. Заведующему аптекой — до 46,3 тысячи гривен, причем работодатель рассматривает даже студентов старших курсов и предусматривает дополнительную премию за прохождение обучения и стажировки.

Больше всего вакансий — в диапазоне 30–40 тысяч гривен. Предприятия ищут операторов производственных участков, электромонтеров, слесарей-ремонтников, фрезеровщиков, контролеров качества, операторов швейного оборудования, ткачей и работников деревообработки. Бухгалтеры и главные бухгалтеры имеют ставки 30–32 тысячи гривен, менеджеры — до 40 тысяч, а специалисты банковского сектора и администраторы торгового зала — по 32 тысячи.

Отдельная категория — водители: здесь зарплаты достигают 100 тысяч гривен. Работодатели ищут работников грузового транспорта, водителей-экспедиторов, водителей категории D и водителей троллейбуса. Для последних готовы организовать профессиональное обучение за свой счет — это хороший шанс и для людей старшего возраста с водительским опытом.

«Работодатели высоко ценят технические навыки, производственный опыт, профессии в сфере транспорта, автоматизации, финансов и управления. В то же время по части вакансий работодатели готовы обучать работника непосредственно на производстве. Есть также предложения с подвозом к работе, общежитием, возможностью бронирования и трудоустройством ветеранов и ВПЛ», — отмечает директор Черновицкого областного центра занятости Любовь Кожолянко.

Как найти вакансию и куда обращаться

Узнать об актуальных вакансиях и возможностях профессионального обучения можно в ближайшем подразделении службы занятости или по телефонам горячей линии: 0 800 219733 и 0372 910013.