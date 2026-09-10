В Черновцах готовятся к возможным длительным блэкаутам: в детских садах планируют организовать дежурные группы, а для школ прорабатывают сразу несколько вариантов работы.

Школы и детсады в Черновцах готовят к возможным длительным блэкаутам — город прорабатывает отдельные решения для учреждений образования на случай длительных отключений электроэнергии. Как сообщает «Шпальта», для дошкольных учреждений и школ разрабатывают разные сценарии работы, чтобы дети не остались без обучения и присмотра.

В детских садах планируют организовать дежурные группы. Это означает, что во время длительного отключения электроэнергии воспитанников будут собирать не в каждом отдельном учреждении, а в нескольких определенных, которые смогут работать даже без света. Такой формат позволяет работающим родителям не оставлять ребенка дома.

Для школ, по данным издания, прорабатывают сразу несколько вариантов работы. Решение будет зависеть от того, насколько длительными окажутся отключения: город взвешивает, при каких условиях обучение продолжится очно, а при каких — переведут на дистанционный или смешанный формат, чтобы учебный процесс не останавливался.

Длительный блэкаут — это не только вопрос света в классах. Без электроэнергии в учреждениях могут остановиться отопление, пищеблоки, водоснабжение и интернет, поэтому подготовка охватывает всю цепочку — от резервного питания до организации питания и безопасного пребывания детей в здании.

Что важно знать родителям

Официальных графиков или финальных решений пока нет — город только прорабатывает сценарии. Родителям советуют следить за сообщениями администраций конкретных школ и детсадов, а также городских властей, и уточнить у воспитателей и классных руководителей, войдет ли их учреждение в список тех, где будут работать дежурные группы.

Предварительно наибольшее внимание уделяют именно дошкольным учреждениям, ведь маленькие дети нуждаются в постоянном присмотре. Школы же будут иметь больше гибкости в выборе формата — все будет зависеть от реальной ситуации с электроснабжением зимой.