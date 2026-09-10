Бесплатные продукты для ВПО во Львовской области снова доступны: международный благотворительный фонд «Община Святого Эгидия» открыл онлайн-регистрацию на выдачу бесплатных наборов.

Гуманитарная помощь для ВПО во Львовской области на этой неделе пополнилась новой возможностью. Международный благотворительный фонд «Община Святого Эгидия» 9 сентября в 12:00 открыл онлайн-регистрацию на выдачу бесплатных продуктовых наборов.

Бесплатные продукты для ВПО во Львовской области предоставляют переселенцам, проживающим во Львове; аналогичная программа действует и в Ивано-Франковске. Зарегистрированный получатель может забрать помощь для себя и всех членов семьи, однако повторно записываться разрешено не чаще одного раза в 30 дней — между двумя регистрациями должно пройти не менее месяца.

Как зарегистрироваться на получение набора

Форма для онлайн-регистрации открылась 9 сентября в 12:00. Ссылку на неё опубликовали в Telegram-канале.

Чтобы записаться, после открытия формы нужно выполнить несколько шагов: выбрать в календаре доступную дату (она отмечена синим цветом), выбрать удобное время визита и нажать «Подтвердить», внести необходимые персональные данные в соответствующие поля и нажать «Запланировать встречу».

Какие документы взять с собой

После успешной регистрации на указанный электронный адрес придёт письмо с подтверждением. Если при записи вы оставили номер телефона для SMS, подтверждение также придёт сообщением.

В назначенный день и время нужно лично прийти в гуманитарный центр с оригиналами документов: паспорт или другое удостоверение личности, идентификационный код (ИНН), а также справки ВПО на всех членов семьи. Отдельно регистрировать каждого члена семьи не нужно — помощь выдают сразу на всю семью.

Выдача помощи во Львове происходит по адресу: ул. М. Коперника, 11. В Ивано-Франковске пункт расположен на ул. Коновальца, 7Б.

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