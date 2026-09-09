Подорожание продуктов во Львовской области — не единственное изменение, которое ощутили местные жители. Во Львове существенно подорожало и жилье на вторичном рынке: за год медианная стоимость однокомнатной квартиры выросла на 15% и теперь составляет 75 тысяч долларов.

Об этом сообщили на портале недвижимости ЛУН. «Средняя стоимость жилья во Львове продолжает расти. За последние полгода трехкомнатные квартиры подорожали на 6% в долларах. Спрос поддерживается благодаря относительной безопасности региона», — говорится в сообщении.

В целом двухкомнатная квартира во Львове сейчас стоит 105 тысяч долларов, что на 10% больше, чем год назад. Трехкомнатная — 141 тысячу долларов, а это уже рост на 19% за год.

Сколько стоят квартиры в разных районах

Цены на однокомнатные квартиры различаются в зависимости от района. Дороже всего такое жилье продают во Франковском районе — в среднем за 85 тысяч долларов. Далее следуют Сиховский (76 тысяч долларов), Лычаковский (75,3 тысячи), Шевченковский (75 тысяч) и Железнодорожный (70,6 тысячи).

Самые дешевые однокомнатные квартиры — в Галицком районе: медианная цена там составляет 69 тысяч долларов.

Стоимость двухкомнатных квартир по районам Львова:

Галицкий — 115 тысяч долларов;

Лычаковский — 115 тысяч долларов;

Франковский — 112 тысяч долларов;

Сиховский — 103 тысячи долларов;

Шевченковский — 102 тысячи долларов;

Железнодорожный — 93,2 тысячи долларов.

Трехкомнатные квартиры стоят:

Галицкий — 173 тысячи долларов;

Франковский — 162 тысячи долларов;

Лычаковский — 158 тысяч долларов;

Шевченковский — 131 тысяча долларов;

Сиховский — 129 тысяч долларов;

Железнодорожный — 115 тысяч долларов.

Где во Львове найти самое доступное жилье

Самые доступные однокомнатные квартиры во Львове — в Галицком районе (69 тысяч долларов), тогда как самые дорогие сосредоточены во Франковском (85 тысяч долларов). Разница в медианной цене однокомнатной квартиры между самым дорогим и самым дешевым районами достигает 16 тысяч долларов.

Для сравнения: по данным OLX Недвижимость, медианная стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке Киева в июле составила более 74 тысяч долларов — на 3% больше, чем годом ранее. Столица остается самым дорогим городом Украины по соотношению стоимости жилья и минимальной зарплаты, а Львов занимает второе место.

В целом по Украине по состоянию на июнь медианная стоимость квартир в долларах выросла на 3% — до чуть более 61 тысячи долларов.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения воды во Львовской области: в водоканале рассказали, перейдут ли на почасовое водоснабжение.