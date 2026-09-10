С 1 сентября тест-полоски для глюкометра по программе "Доступные лекарства" стали доступны пациентам с диабетом II типа на инсулинотерапии — их отпускают бесплатно или с частичной доплатой.

Доступные лекарства в Житомирской области расширяются: с 1 сентября тест-полоски для измерения уровня глюкозы в крови стали доступны людям с сахарным диабетом II типа, которые нуждаются в инсулинотерапии. Об этом сообщила Житомирская ОГА со ссылкой на МОЗ Украины.

В зависимости от торгового названия тест-полоски отпускают бесплатно или с частичной доплатой. Для людей, применяющих инсулин, регулярный контроль сахара — обязательная часть лечения: это помогает безопаснее рассчитывать дозу инсулина и снижать риск осложнений. Расширение программы позволяет большему числу пациентов получить средства самоконтроля и уменьшить собственные расходы на них.

Почти три года тест-полоски по программе реимбурсации получали пациенты с сахарным диабетом I типа. Теперь в программу входят 36 наименований тест-полосок, и воспользоваться ею могут также люди с диабетом II типа на инсулинотерапии.

Кто может получить тест-полоски

Расширение касается пациентов с сахарным диабетом II типа, которым назначен инсулин. Для диабета I типа порядок сохраняется без изменений. Тем, кто уже пользуется программой и имеет активное назначение в плане лечения, повторно обращаться к эндокринологу только из-за расширения не нужно.

Как получить тест-полоски впервые

Чтобы впервые получить тест-полоски по программе, нужно выполнить четыре шага:

Обратиться к врачу-эндокринологу. Он создаст назначение на тест-полоски в плане лечения в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) и сформирует е-Запрос.

Получить номер е-Запроса и код его погашения — они поступят в уведомлении от ЕСОЗ. Е-Запрос действует 30 календарных дней.

Обратиться в аптеку, которая отпускает тест-полоски по программе и имеет договор с НСЗУ по направлению «Медицинские изделия для определения уровня глюкозы в крови».

Выбрать тест-полоски, совместимые со своим глюкометром: назвать фармацевту номер е-Запроса и модель глюкометра. Работник аптеки предложит имеющиеся совместимые изделия, стоимость которых возмещается по программе, и сообщит о возможной доплате. После выбора следует назвать код погашения е-Запроса.

Если назначение уже внесено в план лечения, следующие е-Запросы могут формировать как врач-эндокринолог, так и семейный врач, терапевт или педиатр — на основе этого назначения. Найти аптеку поможет электронная карта мест отпуска лекарственных средств по е-Рецепту, а ближайший адрес подскажут в контакт-центре НСЗУ по номеру 16-77.

На территориях, где ведутся активные боевые действия, сохраняется возможность использования бумажной формы запроса. В рамках июльского расширения программы в перечень также включили 262 торговых названия лекарственных средств для профилактики и лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний: 179 — отечественного и 83 — иностранного производства, из них 175 отпускаются бесплатно, а 87 — с частичной доплатой.

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