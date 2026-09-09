Исполком Кропивницкого городского совета в третий раз не согласовал повышение тарифа на вывоз твердых бытовых отходов. Компания «Экостайл» просила увеличить стоимость услуги из-за подорожания дизельного топлива.

Отключения света в Кировоградской области продолжаются по графикам, а тем временем в Кропивницком городская власть в третий раз отказалась повышать тариф на вывоз мусора.

Исполнительный комитет Кропивницкого городского совета не согласовал корректировку стоимости вывоза твердых бытовых отходов. Как сообщает горсовет, ООО «Экостайл» обращалось по поводу пересмотра тарифа в июне, июле и августе 2026 года.

Последнее предложение перевозчика предусматривало рост тарифа на 5,2%. Аргументом компании стало подорожание топлива: в тарифе, утвержденном в январе 2026 года, заложена стоимость дизельного топлива на уровне 61,99 гривны за литр, а в августе дизель стоил уже 91,92 гривны за литр.

Члены исполкома учли, что договор с «Экостайлом» заканчивается 17 сентября. После этого открытый конкурс определит нового оператора услуг по вывозу мусора, который выйдет на рынок уже со своим предложенным тарифом. Поэтому решение о повышении стоимости не приняли.

На заседании также присутствовали жители Кропивницкого, которые выразили желание приобщиться к рассмотрению вопроса. Пока стоимость вывоза мусора для жителей областного центра остается неизменной.

Что будет с ценами после завершения договора

Действующий договор с «Экостайлом» истекает 17 сентября, поэтому в дальнейшем стоимость услуги будет определять новый победитель открытого конкурса. Для жителей это означает, что цена на вывоз мусора может измениться в зависимости от тарифа, который предложит выбранный оператор.

До определения победителя конкурса тариф для потребителей Кропивницкого остается на прежнем уровне. Окончательное решение городской совет примет после завершения конкурсных процедур.

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