Дефицит продуктов в Харьковской области снова стал темой разговоров после того, как в сети распространились фото пустых полок в супермаркетах, а отдельные торговые сети ограничили отпуск бакалеи. Эксперты объяснили, есть ли реальные основания для паники и грозит ли региону голод.

Дефицит дров в Харьковской области уже заставляет людей ждать неделями, а теперь регион обсуждает новую проблему. После массированных ударов россиян по складам и логистическим центрам возле Киева в соцсетях распространились фото пустых полок — сначала столичных, затем харьковских супермаркетов. Несмотря на заверения власти, что дефицита нет, люди мгновенно раскупили бакалею, а отдельные сети предупредили, что больше шести единиц одной позиции в одни руки не отпускают.

В Харькове, который помнит продуктовый дефицит весны 2022 года, пустые полки встречаются не везде, но единичные случаи фиксируют. Как сообщает МГ «Объектив», журналисты спросили экспертов, есть ли реальные основания беспокоиться из-за дефицита продуктов в Харьковской области.

Что говорят экономисты

Доктор экономических наук, профессор ХНЭУ имени С. Кузнеца Дмитрий Шиян дефицита не ощущает — на днях заходил в бывший супермаркет «Восторг», и все полки были заполнены. Ажиотаж вокруг бакалеи напоминает ему довоенные «гречневые» и «соляные» паники, когда люди скупали запас одного продукта на несколько поколений.

В то же время экономист признает: крупные сети, потерявшие товар на складах, нуждаются во времени для восстановления. «Им нужно перестроить логистику и покрыть убытки. Не каждый бизнес имеет деньги, чтобы заново закупить продукцию, поэтому закупки могут уменьшиться», — пояснил Шиян.

Чем заменят супермаркеты

Альтернативой, по мнению президента Ассоциации частных работодателей Александра Чумака, станут магазины возле дома и рынки. В 2022 году крупные сети частично заменили маленькие магазинчики и местные производители. Этот механизм, убежден Чумак, государство должно стимулировать сейчас — в частности через дерегуляцию торговли, чтобы люди в спальных районах покупали продукты непосредственно у производителя.

Голода не будет

В дефицит и голод не верят оба эксперта. Чумак приводит оценки: произведенного в Украине в этом году продовольствия хватило бы на 85 миллионов человек, тогда как население страны существенно меньше. «Дефицита продуктов как такового не может быть. Вопрос лишь логистической доставки», — подчеркивает он. Шиян добавляет: производителей много, а год выдался урожайным — достаточно картофеля, кукуруза и подсолнечник показывают неплохие результаты.

Главная проблема — логистика

По словам Чумака, уничтожение крупнейших складов заставило компании менять маршруты и распределять товар более мелкими партиями, а транспорт нельзя скапливать в одном месте. Шиян напоминает: весной 2022 года так было с топливом, но систему удалось перестроить. Сейчас логисты работают круглосуточно, чтобы доставлять товар сразу в супермаркеты, минуя крупные базы.

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