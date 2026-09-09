Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 10 по 16 сентября обещает преимущественно теплые дни с максимумом +29° во вторник, 15 сентября, однако в конце недели синоптики прогнозируют возможные осадки.

Прогноз погоды на начало сентября уже обещал днепропетровцам теплые дни, и следующая неделя, с 10 по 16 сентября, подтверждает эту тенденцию — однако синоптики предупреждают, что во второй половине недели погода станет более переменчивой, а во вторник и среду возможны осадки.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +24° до +29°, а ночные — от +14° до +20°.

В четверг, 10 сентября, в Днепропетровской области ожидается малооблачная погода без осадков. Воздух днем прогреется до +26°, а ночью охладится до +14°.

В пятницу, 11 сентября, сохранится малооблачная погода без осадков. Столбики термометров днем покажут +25°, ночью — +15°.

В субботу, 12 сентября, небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют. Температура днем удержится на отметке +25°, ночью опустится до +15°.

В воскресенье, 13 сентября, погода останется облачной с прояснениями, без осадков. Днем воздух прогреется до +27°, ночью — до +16°.

В понедельник, 14 сентября, облачность с прояснениями сохранится, осадков синоптики не ожидают. Температура днем поднимется до +28°, ночью составит +16°.

Во вторник, 15 сентября, облачность станет переменчивой, и синоптики прогнозируют возможные осадки. Это самый теплый день недели: днем воздух прогреется до +29°, ночью не опустится ниже +20°.

В среду, 16 сентября, погода будет малооблачной, но осадки также возможны. Это будет самый прохладный день недели — днем +24°, ночью +18°.

Таким образом, самым теплым днем недели станет вторник, 15 сентября, с температурой +29°, а самым прохладным — среда, 16 сентября, с +24°. Перепад температур за неделю составляет 5°. Осадки синоптики прогнозируют во вторник, 15 сентября, и в среду, 16 сентября.

Поскольку дневные температуры большую часть недели держатся в пределах +25...+29°, жителям области стоит пить достаточно воды, планировать активные дела на утренние или вечерние часы и не забывать о защите от солнца. Во вторник и среду, когда возможны осадки, стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги.

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