Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: УВКБ ООН с апреля 2026 года перешло на новый подход «Денежная помощь по приоритетам» — переселенцы могут получить от 2 000 до 12 300 гривен в зависимости от категории.

Погода в Одесской области на этой неделе снова изменится, однако переселенцев региона больше интересует другое — могут ли они получить финансовую поддержку.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области действительно доступна. Как сообщает УВКБ ООН, с апреля 2026 года Агентство ООН по делам беженцев заменило программу многоцелевой денежной помощи на подход «Денежная помощь по приоритетам».

Сколько могут получить переселенцы

Эвакуированные и пострадавшие от обстрелов имеют право на 12 300 гривен на человека — единовременную выплату, период покрытия которой составляет 3 месяца. Для жителей прифронтовых территорий (0–50 км от фронта или границы) предусмотрено 10 800 гривен на человека за 6 месяцев.

Наиболее уязвимые ВПЛ, которые находятся в перемещении более 6 месяцев и не могут получить государственную помощь на проживание, получают 2 000 гривен в месяц на взрослого и 3 000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью — но только по направлению.

Отдельно 3 600 гривен в месяц в течение трех месяцев (в общей сложности 10 800 гривен) могут получить те, кто вернулся к месту постоянного проживания в течение последних 12 месяцев и имеет высокий уровень уязвимости.

Где зарегистрироваться в Одесской области

Регистрацию проводят партнеры УВКБ ООН в центрах регистрации, которые работают в том числе в Одесской области. Информацию о записи в очередь публикуют на сайте r2p.org.ua — там можно найти перечень пунктов регистрации и график работы.

Какие документы нужны

Для регистрации понадобятся: налоговый номер, паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность, справка ВПЛ (при наличии), реквизиты iBAN гривневого счета главного заявителя, свидетельства о рождении детей и медицинское заключение в случае инвалидности.

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