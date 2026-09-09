Дефицит продуктов в Полтавской области может стать реальностью в следующем сезоне — из-за нехватки влаги аграрии региона приостановили сев озимых культур и ждут осенних дождей.

Бесплатные продукты в Полтавской области для ВПЛ и пенсионеров — тема, которая уже волнует жителей региона. Теперь к опасениям по поводу дефицита продуктов в Полтавской области добавился новый фактор: аграрии приостановили сев озимых из-за нехватки влаги в почве.

Всего в этом сезоне в области планируют засеять озимыми почти 300 тыс. га. По состоянию на конец августа аграрии успели посеять озимым рапсом около 10 тыс. га — это 60% от запланированных 16 тыс. га. Еще 281 тыс. га в регионе планируют отвести под другие озимые культуры.

Дальнейшее проведение посевной осложняет именно дефицит почвенной влаги. Из-за неблагоприятных условий большинство хозяйств решили приостановить полевые работы и дождаться осадков. Департамент агропромышленного развития совместно с Полтавским государственным аграрным университетом и опытной станцией имени Вавилова готовит рекомендации по севу озимых в нынешних условиях, а для агрономов планируют консультации, семинары и практические показы.

Украинцы массово запасаются продуктами

Опасения по поводу дефицита продуктов совпадают с общеукраинским трендом. По данным маркетплейса Prom, за последний месяц украинцы заметно чаще заказывают продукты длительного хранения. Больше всего вырос спрос на крупы — их покупают более чем в 2,2 раза чаще, чем в прошлом году, а средний чек достиг 529 гривен (+35%).

Консервы заказывают в 1,7 раза чаще (средний чек — 870 гривен), муку — почти в 1,5 раза чаще (574 гривны), растительное масло — на 41% активнее (736 гривен). Чаще всего в корзину попадают гречка, рис, овсяная крупа, тушеное мясо, томатная паста и подсолнечное масло.

Мировые цены на продукты тем временем рекордно выросли за 10 лет. Причины — атаки на портовую инфраструктуру Черного моря и экстремальная жара из-за климатических аномалий. Фьючерсы на сахар и какао выросли почти на 20% вследствие засухи, а цены на пшеницу подскочили до трехлетнего максимума.

Ранее Politeka сообщала, дефицит продуктов в Полтавской области: продавцы рассказали, какой важный товар исчез с полок магазинов.

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