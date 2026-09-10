Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области доступна через обновлённую программу УВКБ ООН, которая с апреля 2026 года работает по подходу «Денежная помощь по приоритетам». Рассказываем, кто может получить выплаты, какие суммы предусмотрены и какие документы нужны.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области от УВКБ ООН с апреля 2026 года предоставляется по новому подходу «Денежная помощь по приоритетам» (ДПП). Он заменил прежнюю многоцелевую программу: теперь средства направляют наиболее уязвимым домохозяйствам, а решение принимают по оценке потребностей, а не только по статусу переселенца.

Полтавская область входит в перечень регионов, где работают центры регистрации программы. В то же время регион расположен дальше чем в 50 км от линии фронта, поэтому для его жителей преимущественно действуют программы для наиболее уязвимых ВПЛ и тех, кто вернулся домой.

Кто и сколько может получить

Для ВПЛ, которые находятся в перемещении более 6 месяцев, имеют право на государственную помощь на проживание, но не могут её получить, предусмотрена программа ДПП 4. Размер выплаты: 2 000 грн в месяц на взрослого и 3 000 грн в месяц на ребёнка или человека с инвалидностью. Помощь предоставляют только по направлению после системной оценки потребностей домохозяйства — прямую регистрацию УВКБ ООН через центры не проводит.

Отдельная программа действует для тех, кто вернулся к месту постоянного проживания в течение последних 12 месяцев, непрерывно живёт там не менее 3 месяцев и имеет высокий уровень уязвимости. Таким людям выплачивают 3 600 грн в месяц в течение 3 месяцев — всего 10 800 грн одним платежом.

Какие документы нужны

Для регистрации понадобятся: налоговый номер, паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность, справка ВПЛ (при наличии), IBAN гривневого банковского счёта главного заявителя, свидетельство о рождении детей, свидетельство об опекунстве (если нужно) и медицинское заключение в случае инвалидности или заболевания, влияющего на доступ к услугам.

Как оформить помощь

Те, кто соответствует критериям, проходят собеседование с партнёрами УВКБ ООН в центрах регистрации. Домохозяйства также могут подать заявку на онлайн-регистрацию в очереди. Перечень пунктов регистрации R2P публикуют на сайте r2p.org.ua — там можно выбрать ближайшее место.

Ранее Politeka сообщала, помощь ветеранам в Полтавской области: кто может получить бесплатную медицинскую поддержку.

Также Politeka сообщала, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: кто и как может получить важную помощь.