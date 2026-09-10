Как быстро очистить сковороду от нагара — задача, которая кажется сложной, но имеет простые решения без дорогой химии. считанные минуты.

Как быстро очистить сковороду от нагара и жира — реально без дорогой бытовой химии. Со стойким налетом справятся пищевая сода, уксус и обычная соль, которые есть почти на каждой кухне.

Быстрый способ за 15 минут

Самый простой метод — кипячение с содой. Залейте сковороду водой, добавьте 2–3 ложки пищевой соды и доведите до кипения. После этого даже самые въевшиеся остатки пищи легко отойдут при чистке обычной губкой.

Как убрать сильный нагар

Когда налет особенно стойкий, на помощь придет уксус. Смешайте его с водой в равных пропорциях и вскипятите смесь прямо в сковороде, а затем тщательно протрите щеткой. Вместо химикатов также можно использовать соду или лимонную кислоту. Для особо запущенных случаев подойдут и специализированные средства для чистки, предназначенные для борьбы с таким налетом.

Чугун и антипригарное покрытие

Чугунные сковороды требуют особого ухода. Для них лучше всего подходит соль: смешайте ее с небольшим количеством воды до густой пасты, нанесите на самые загрязненные участки, подождите до 10 минут и почистите щеткой.

Посуду с антипригарным покрытием очищайте только мягкими губками и специальными средствами для мытья посуды, чтобы не оставить царапин.

Чего нельзя делать

Не используйте металлические щетки и абразивные порошки на антипригарном покрытии — от них появляются царапины, еда начинает прилипать, а посуда быстрее портится. Чугун после мытья обязательно вытирайте насухо, чтобы он не ржавел.