Комиссия при Сумском городском совете рассмотрела еще 227 материалов о компенсациях за поврежденное и уничтоженное имущество по программе "єВідновлення". Решения о предоставлении компенсации приняты по 75 заявлениям.

Помощь с жильем в Сумской области продолжается: комиссия при Сумском городском совете рассмотрела еще 227 материалов о компенсациях за поврежденное и уничтоженное имущество по государственной программе "єВідновлення". Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Сумского городского совета.

По результатам рассмотрения комиссия приняла решение о предоставлении компенсации по 75 заявлениям. Речь идет о выплатах владельцам жилья, которое получило повреждения или было полностью разрушено вследствие российских обстрелов Сумщины.

Программа "єВідновлення" работает по двум направлениям. Первое — денежная выплата на ремонт поврежденного жилья: средства можно потратить на строительные материалы и ремонтные работы. Второе — жилищный сертификат для тех, чье жилье уничтожено полностью: по нему семья может приобрести новую квартиру или дом.

Как подать заявку в "єВідновлення"

Заявление о компенсации подают через приложение "Дія" или портал государственных услуг. В разделе "єВідновлення" владелец жилья заполняет электронную форму, указывает данные об объекте недвижимости и степени повреждений.

Далее комиссия проводит осмотр имущества, фиксирует повреждения и принимает решение о сумме компенсации. Именно такую работу комиссия при Сумском городском совете выполняет постоянно — рассмотрение новых заявлений и материалов продолжается безостановочно.

Какие документы нужны

Для подачи заявления понадобятся паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а также документы, подтверждающие право собственности на поврежденное или уничтоженное жилье. Если бумаги на недвижимость утеряны, их можно восстановить через государственные реестры.

В Сумах комиссия продолжает обрабатывать заявления жителей. О следующих решениях по компенсациям за поврежденное и уничтоженное имущество обещают сообщать в официальных каналах городского совета.

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