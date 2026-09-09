Графики отключения света в Черкассах 10 и 11 сентября предусматривают плановые отключения в нескольких районах города. Об этом сообщает Черкассыоблэнерго.

Графики отключения света в Черкасской области на этой неделе обновлены: на 10 и 11 сентября энергетики запланировали плановые отключения сразу в нескольких районах Черкасс и в селе Домантово.

Графики отключения света в Черкассах 10 и 11 сентября, как сообщает Черкассыоблэнерго, связаны с ремонтными работами на оборудовании. Свет будут отключать днем, поэтому жителям советуют заранее зарядить телефоны и павербанки.

Какие улицы отключат 10 сентября

В среду, 10 сентября, с 09:00 до 16:00 без электроснабжения останутся дома на улице Грибной — №№ 1, 3, 4, 5, 6, 77, 84, 90, 92, 94, 94/1, 97, 99, 107, 111, 113, 117/1. В тот же день отключат и часть улицы Пахарей: №№ 4, 26, 45, 49, 57, 59.

Перечень адресов на 11 сентября

В четверг, 11 сентября, в тот же промежуток времени (09:00–16:00) свет будут отключать по большему перечню адресов. Речь идет об улицах И. Гонты (№№ 100–201), Добровольческих батальонов (№№ 153–202, 178), Праведницы Шулежко (№№ 166–221), С. Петлюры (№№ 175–216, 183) и М. Грушевского (№№ 20, 95, 97, 170–214, 198).

Отдельно 11 сентября с 08:00 до 17:00 электроэнергию будут отключать в селе Домантово — на улицах Криворучко (№№ 1–14), Победы (№№ 19–48) и Школьной (№№ 24–71).

Как узнать актуальный график

Точный перечень адресов и часы отключений Черкассыоблэнерго публикует на официальном сайте в разделе отключений. Компания напоминает: в случае аварийных ситуаций время отключения может меняться, поэтому ориентироваться следует на сообщения оператора.

Ранее Politeka сообщала, зарядите павербанки: энергетики сообщили графики отключения света в Черкассах с 8 по 10 сентября.