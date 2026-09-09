Графики отключения света в Харьковской области 10 сентября предусматривают плановое обесточивание части улиц Люботина. Об этом сообщает сайт Люботинской громады, опубликовавший график и перечень адресов.

Графики отключения света в Харьковской области на 10 сентября охватывают часть улиц города Люботин Харьковского района. Жителям придётся учитывать, что электроснабжение отключат более чем на семь часов.

Об этом сообщает сайт Люботинской громады. Согласно опубликованному графику, плановое отключение электроснабжения запланировано на среду, 10 сентября, с 09:00 до 16:09.

Какие улицы Люботина останутся без света

Под обесточивание попадает улица Державная, в частности дома №93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111/1, 117 (квартира 9) и 119 (квартира 1).

Также без электроэнергии останутся переулки Озёрный (дома 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 и 22/2), Алексеевский (2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) и Ставковый (4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8).

Отдельным блоком в графике указаны въезд Запорожский (дома 3, 4, 6, 8, 10, 10А) и улица Деповская, где обесточат дома 66 (квартиры 1–5), 70, 159, 193А, 195, 197, 199/1, 201/2, 203, 205, 207 и 209.

Что стоит сделать жителям заранее

Отключение связано с плановыми работами на электросетях. Энергетики советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, подготовить запас воды, а также позаботиться об источнике света — фонариках или свечах.

Актуальные графики отключения света по конкретному адресу можно проверить на официальном сайте Люботинской городской территориальной громады или в каналах оператора системы распределения, обслуживающего Харьковскую область.

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