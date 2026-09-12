В Николаеве для более чем 700 переселенцев из Дарьевской громады Херсонщины открыли Хаб сплоченности. Здесь будут предоставлять консультации по государственным программам поддержки, выплатам и льготам, а также юридическое, социальное сопровождение и психологическую помощь.

Денежная помощь для ВПЛ на Черниговщине вдохновила громаду из Херсонщины на новый формат поддержки. Более 700 жителей Дарьевской громады, которые из-за войны переехали в Николаев, получили собственный Хаб сплоченности — рабочее пространство со специалистами сельсовета и ЦНАПа.

Проект воплощает Дарьевский сельский совет в партнерстве с ОО "Центр логистики развития громад" в рамках инициативы "Украинские громады на пути к европейской интеграции". Реализацию поддерживают ОО "Точка доступа", Фонд "Образование для демократии" и Национальный фонд поддержки демократии (NED). О запуске пространства сообщило издание "Белозерка.Инфо".

Почему за образец взяли именно Черниговщину

Главным толчком к концепции хаба стал ознакомительный визит делегации Дарьевского сельсовета и общественных активистов на Черниговщину. Изучение опыта громад, прошедших через оккупацию и разрушения, показало: ключом к эффективному восстановлению является открытый диалог между властью и жителями.

Так подход прокомментировала Ирина Каращук, координатор проектов ОО "Центр логистики развития громад". По ее словам, хаб должен стать живым пространством, где жители не только получают поддержку, но и сами становятся участниками изменений.

Что уже успели сделать

Хотя работа пространства только набирает обороты, в его стенах уже состоялись важные мероприятия. Жители громады вместе с представителями местной власти определили приоритетные направления работы хаба и ключевые потребности для следующих образовательных и консультационных мероприятий. В рамках проекта "Плечом к плечу: сплоченные громады" прошла диалоговая сессия между Дарьевской и Юбилейной сельскими громадами Херсонщины — участники обменялись практиками работы гуманитарных штабов и наметили совместные социальные инициативы.

"Для нас важно, чтобы люди, которые сейчас находятся в Николаеве, чувствовали, что их потребности и предложения учитываются", — отметила Наталья Гридина, начальница отдела регионального развития и инвестиций Дарьевского сельсовета.

Какие услуги получат переселенцы в хабе

Дарьевский сельский совет планирует развить ХАБ поддержки ВПЛ из громады. В пространстве жителям будут предоставлять консультации по государственным программам поддержки, выплатам и льготам, юридическое и социальное сопровождение, а также психологическую помощь. Получить услуги можно непосредственно в хабе, обратившись к специалистам сельсовета и ЦНАПа, которые работают на месте.

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