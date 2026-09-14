Подорожание продуктов в Сумской области за последние годы сильнее всего ударило по крупам, мясу и молочной продукции. В то же время отдельные овощи после прошлогоднего скачка заметно подешевели.

Тарифы на воду в Сумах выросли до 34,44 грн за кубометр — а вслед за коммуналкой дорожает и продуктовая корзина.

Журналисты проанализировали динамику цен на базовые продукты по данным финансового портала «МинФин» и выяснили, как изменилась стоимость гречки, сахара и капусты в Сумской области за последние годы.

Гречка — лидер подорожания

Крупы за этот период показывали разную динамику, однако именно гречка оказалась самой показательной. Еще в мае 2024 года килограмм этой крупы стоил в среднем 23 гривны, в 2025 году цена поднялась до 35 гривен, а уже в этом году достигла 75 гривен за килограмм.

То есть за два года гречка подорожала более чем втрое и стала абсолютным лидером по темпам роста цен среди базовых продуктов. В то же время рис остался практически стабильным — его средняя цена выросла лишь с 50 до 53 гривен за килограмм.

Сахар почти не изменился

В отличие от большинства продуктов, сахар остался одним из самых стабильных в ценовой политике. В мае 2024 года килограмм стоил в среднем 29 гривен, в 2025 году подорожал на четыре гривны, а в этом году подешевел на две гривны.

Сейчас килограмм сахара в Сумской области в среднем стоит около 31 гривны — без резких скачков, в отличие от мяса, молочной продукции или круп.

Капуста подешевела

Овощи продемонстрировали самую изменчивую динамику, и их стоимость во многом зависит от урожайности и погодных условий. В 2025 году капуста резко подорожала, однако в этом году ситуация изменилась кардинально.

Если в прошлом году капусту продавали по 60 гривен за килограмм, то в этом году её стоимость снизилась до 29 гривен за килограмм. Именно сезонные овощи частично компенсируют общий рост продуктовой корзины.

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