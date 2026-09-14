Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 15 по 21 сентября показывает стремительное потепление: от +15° во вторник до +24° в воскресенье. Синоптики также предупреждают о возможных осадках в начале недели.

предыдущий недельный прогноз для региона уже фиксировал неустойчивую погоду, а новый прогноз на неделю с 15 по 21 сентября показывает, что Харьковскую область ждет стремительное потепление — от +15° в начале недели до +24° в воскресенье.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем температура на протяжении недели будет колебаться от +15° до +24°, а ночью воздух будет охлаждаться до +10-13°.

Во вторник, 15 сентября, будет облачно, синоптики прогнозируют возможные осадки. Днем воздух прогреется лишь до +15°, а ночью столбики термометров опустятся до +12°.

В среду, 16 сентября, облачность станет переменной, осадков не ожидается. Днем температура поднимется до +19°, ночью — до +11°.

В четверг, 17 сентября, небо будет малооблачным. Днем воздух прогреется до +20°, а ночью температура удержится на отметке +13°.

В пятницу, 18 сентября, погода останется малооблачной, без осадков. Днем ожидается +23°, ночью столбики термометров опустятся до +10°.

В субботу, 19 сентября, синоптики также обещают малооблачную погоду без осадков. Днем температура удержится на отметке +23°, ночью — +11°.

В воскресенье, 20 сентября, облачность будет переменной, осадков не прогнозируют. Именно в этот день ожидается пик тепла — днем воздух прогреется до +24°, а ночью температура опустится до +12°.

В понедельник, 21 сентября, небо будет облачным с прояснениями, без осадков. Днем удержится +24°, ночью — +12°.

Таким образом, самым теплым днем недели станет воскресенье, 20 сентября, с дневной температурой +24°, а самым прохладным — вторник, 15 сентября, с максимумом лишь +15°. Перепад температур за неделю составит 9°. Осадки прогнозируют только во вторник, 15 сентября, остальные дни дождя не ожидается.

Из-за резкого изменения температуры в начале недели стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. Во вторник лучше иметь при себе зонт из-за возможных осадков, а к концу недели, когда воздух прогреется до +23-24°, днем стоит планировать активные дела на утренние или вечерние часы и не забывать о воде.

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