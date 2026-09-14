Графики отключения света в Кропивницком с 15 по 17 сентября обнародовало Кировоградоблэнерго. Из-за технического обслуживания сетей часть жителей останется без электроэнергии в будни.

Графики отключения света в Кировоградской области на этой неделе расширили — энергетики предупредили о новой волне плановых отключений в Кропивницком.

Графики отключения света в Кропивницком с 15 по 17 сентября связаны с плановым техническим обслуживанием сетей, которое будет проходить преимущественно с 08:00 до 17:00. Света не будет в десятках многоэтажек и частных домов города.

Об этом сообщает Кировоградоблэнерго на официальном сайте. Специалисты проводят ремонт трансформаторных подстанций и воздушных линий, поэтому отключения нельзя перенести на ночное время.

Какие улицы обесточат 15 сентября

Во вторник, 15 сентября, с 08:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители улиц Владимира Антоновича, Симона Петлюры, Ивана Олинского и Гурбенской. Также отключения затронут переулки Саксаганского и Кропивницкого.

Отдельно, в интервале с 09:00 до 13:00, работы проведут на улице Казацкой и в переулке Козацком. Здесь свет будут отключать более короткими промежутками, чтобы завершить обслуживание к обеду.

17 сентября: адреса отключений

На четверг, 17 сентября, запланирован ещё один большой блок работ. С 08:00 до 17:00 свет отключат на улицах Родниковой, Леси Украинки, Кольцевой, Районном Бульваре, Мозеса Гомбрега и Атамана Чёрного Ворона.

Энергетики подчёркивают, что график может сдвинуться. Точнее информацию по своему дому стоит проверять в личном кабинете на сайте компании или по колл-центру 0-800-501-148.

Что делать во время планового отключения

Специалисты советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а морозильную камеру держать закрытой. Для защиты бытовой техники от скачков напряжения стоит выключить приборы из розетки до возобновления подачи света.

Ранее Politeka сообщала, зарядите павербанки и телефоны: опубликованы графики отключения света в Кировоградской области с 13 по 15 сентября.