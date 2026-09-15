Координационный центр «Вільні разом» в Черкассах продолжает системно поддерживать переселенцев из Херсонщины — в течение недели там выдавали гигиенические наборы и другую гуманитарную помощь.

Гуманитарная помощь для переселенцев из Херсонщины остается стабильным направлением работы координационного центра «Вільні разом» в Черкассах, где системно поддерживают людей, выехавших из оккупированных и прифронтовых громад Херсонской области.

В течение недели центр охватывал сразу несколько направлений работы, и ключевым среди них осталась гуманитарная помощь: команда продолжила выдачу гигиенических наборов переселенцам, которые временно поселились в Черкассах и соседних громадах. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Что получают переселенцы из Херсонщины

Гигиенические наборы — это базовый комплект средств личной гигиены, который позволяет семьям закрыть первоочередные бытовые потребности без дополнительных затрат. Кроме выдачи наборов, «Вільні разом» работает как координационная площадка: сюда можно обратиться за консультацией по другим видам поддержки — от оформления статуса ВПЛ до социальных выплат.

Очаг в Черкассах — часть более широкой сети «Вільні разом», которая действует в разных городах Украины. Такие центры уже открывались, в частности, в Ужгороде и Житомире, чтобы переселенцы из Херсонщины могли получить поддержку ближе к месту временного проживания.

Как получить помощь

Чтобы получить гуманитарную помощь, переселенцам из Херсонщины достаточно обратиться непосредственно в центр «Вільні разом» в Черкассах. С собой стоит иметь документы, подтверждающие статус внутренне перемещенного лица, — справку ВПЛ или паспорт с отметкой о регистрации в Херсонской области.

Перед визитом лучше заранее уточнить график выдачи и наличие наборов, поскольку помощь распределяют в порядке очереди по мере поступления гуманитарных грузов. Конкретные даты и часы работы центра публикуют в официальных каналах Херсонской ОВА, поэтому следите за объявлениями, чтобы не пропустить очередную выдачу.