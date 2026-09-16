Подорожание продуктов в Черкасской области продолжается: по данным мониторинга Минфина, в первой половине сентября сильнее всего выросли в цене молоко, твердый сыр и подсолнечное масло.

Льготное растомаживание авто для военных в Черкасской области — лишь одна из тем, которые на этой неделе затронули кошельки жителей. Однако ощутимее для обычных семей стало другое: базовые продукты в супермаркетах региона снова подорожали.

Подорожание продуктов в Черкасской области подтверждают свежие данные мониторинга цен, который ежедневно обновляет Минфин: в первой половине сентября заметнее всего выросли в цене молоко, твердый сыр и подсолнечное масло. Разница со среднемесячными ценами августа уже измеряется гривнами на каждой бутылке или упаковке.

Молоко подорожало больше всего

Быстрее всего дорожает молоко. Бутылка «Яготинське» 2,6% объемом 900 мл в сентябре в среднем стоит 64,59 грн — еще в августе средняя цена составляла 59,51 грн. Молоко «Простонаше» 1% в том же объеме подорожало с 61,90 грн до 68,00 грн.

Твердый сыр: больше всего прибавил «Комо»

Твердый сыр также вырос в цене. Килограмм «Комо» традиционного 50% теперь стоит в среднем 556,52 грн против 526,77 грн в августе. Голландский сыр «Звени Гора» 45% прибавил скромнее: 562,62 грн за килограмм против 553,02 грн месяцем ранее.

Масло: плюс несколько гривен на бутылке

Подсолнечное масло дорожает медленнее, но тенденция та же. Рафинированное масло «Олейна» 850 мл в среднем стоит 107,30 грн (в августе — 100,68 грн), а «Щедрий Дар» в том же объеме — 102,83 грн против 100,07 грн.

Цены заметно отличаются в зависимости от сети: масло «Олейна» в Novus продают по 99,99 грн, тогда как в Megamarket оно стоит 112,50 грн. Поэтому итоговый чек зависит от того, где именно покупать.

Что делать покупателям

Подорожание продуктов в Черкасской области заставляет внимательнее сравнивать цены в разных сетях и следить за акциями. Данные мониторинга Минфина обновляются ежедневно, поэтому актуальные цены легко проверить перед походом в магазин.

Ранее Politeka сообщала, гуманитарная помощь для переселенцев в Черкасской области: кто и где может получить наборы.

Также Politeka сообщала, отключение света в Черкассах с 15 по 17 сентября: энергетики предупредили о новых графиках.