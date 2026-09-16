В селе Ядуты на Борзнянщине уже третий год бесплатно живут семьи, сбежавшие от войны. Местные отдают переселенцам нежилые дома, а платить просят только за коммунальные услуги.

Бесплатное жилье для переселенцев в Черниговской области находят сами сельчане — в Ядутах на Борзнянщине владельцы отдают нежилые дома семьям, бежавшим от войны, без арендной платы. Староста Людмила Лось рассказала, почему здесь не берут денег за крышу над головой.

Историю о том, как чужой дом стал родным, опубликовала автор «Вестника Ч» Елена Гобанова. Она поговорила с семьями, которые сменили подвалы на границе с россией на спокойную Борзнянщину.

Главные герои — Татьяна и Александр Амелин. Свой дом на Луганщине они покинули еще в октябре 2014 года, потому что двор разбили снаряды. Девять лет жили на Сумщине у самой границы. После февраля 2022 года два года прятались в погребе, потому что трасса была разбита, а света не было год.

Выезжали в марте 2024 года. Машина заглохла на перекрестке, Александр пошел за аккумулятором, а над ним летали дроны. В Ядутах Кузьмичи отдали им дом, который готовили для себя.

Дом готовили себе

59-летняя Ольга Шульга говорит: до войны семья купила дом в центре, а когда началось вторжение, пустили туда переселенцев. Так приняли три семьи, денег не взяли, только за свет.

Сколько стоит крыша

В селе нашли жилье для пяти семей переселенцев. Староста ищет нежилые дома, договаривается бесплатно. В 2022 году в селе жили 64 переселенца. Средний дом без воды стоит 30 тысяч гривен, три семьи уже купили. Еще две семьи купили дома с удобствами за пять тысяч долларов.

Кто еще помогает

К селу обратился «Caritas», чтобы искали новые дома. Сын Евгений воюет в ВСУ, а родители потихоньку собирают новую жизнь в чужом доме, который стал родным.

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