Доплаты для пенсионеров во Львовской области могут касаться различных категорий — среди них многодетные матери, которые имеют право на надбавку за особые заслуги перед Украиной. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) подробно рассказали, кто именно и на каких условиях может рассчитывать на такую выплату.
Надбавка к пенсии за особые заслуги перед Украиной регулируется Законом «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной», а именно статьей 1 пункта 6. Право на нее имеют матери, родившие 5 и более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста.
Важное условие: на момент назначения пенсии дети должны быть уже воспитаны до указанного возраста, а обстоятельства воспитания учитываются в порядке, установленном законом. При этом учитываются и дети, усыновленные в установленном порядке.
Какой размер надбавки начисляется
Размер надбавки зависит от количества воспитанных детей и рассчитывается как процент от прожиточного минимума:
- за 5 детей — 35%;
- за 6 детей — 36%;
- за 7 детей — 37%;
- за 8 детей — 38%;
- за 9 детей — 39%;
- за 10 и более детей — 40% прожиточного минимума.
Прожиточный минимум, от которого рассчитывается надбавка, устанавливается в соответствии с Законом Украины о Государственном бюджете на соответствующий год, поэтому сумма выплаты будет зависеть от того, какой размер прожиточного минимума действует на момент назначения.
Надбавка в случае потери матери
Если многодетная мать умерла, право на надбавку переходит к нетрудоспособным членам ее семьи. Размер в таком случае составляет: за одного нетрудоспособного члена семьи — 70% надбавки, а за двух и более — 90% надбавки.
Как оформить надбавку
Надбавка назначается органами Пенсионного фонда Украины с даты обращения при наличии документов, подтверждающих право на нее. Для этого необходимо подать заявление и подтверждающие документы о рождении и воспитании детей до соответствующего возраста.
Обратиться можно непосредственно в сервисный центр ПФУ во Львовской области, через портал электронных услуг Пенсионного фонда или по телефону контакт-центра 0 800 503 753.
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