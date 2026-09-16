Доплаты для пенсионеров во Львовской области предусмотрены и для многодетных матерей. В Пенсионном фонде объяснили, кому и в каком размере начисляется надбавка за особливые заслуги перед Украиной.

Доплаты для пенсионеров во Львовской области могут касаться различных категорий — среди них многодетные матери, которые имеют право на надбавку за особые заслуги перед Украиной. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) подробно рассказали, кто именно и на каких условиях может рассчитывать на такую выплату.

Надбавка к пенсии за особые заслуги перед Украиной регулируется Законом «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной», а именно статьей 1 пункта 6. Право на нее имеют матери, родившие 5 и более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста.

Важное условие: на момент назначения пенсии дети должны быть уже воспитаны до указанного возраста, а обстоятельства воспитания учитываются в порядке, установленном законом. При этом учитываются и дети, усыновленные в установленном порядке.

Какой размер надбавки начисляется

Размер надбавки зависит от количества воспитанных детей и рассчитывается как процент от прожиточного минимума:

за 5 детей — 35%;

за 6 детей — 36%;

за 7 детей — 37%;

за 8 детей — 38%;

за 9 детей — 39%;

за 10 и более детей — 40% прожиточного минимума.

Прожиточный минимум, от которого рассчитывается надбавка, устанавливается в соответствии с Законом Украины о Государственном бюджете на соответствующий год, поэтому сумма выплаты будет зависеть от того, какой размер прожиточного минимума действует на момент назначения.

Надбавка в случае потери матери

Если многодетная мать умерла, право на надбавку переходит к нетрудоспособным членам ее семьи. Размер в таком случае составляет: за одного нетрудоспособного члена семьи — 70% надбавки, а за двух и более — 90% надбавки.

Как оформить надбавку

Надбавка назначается органами Пенсионного фонда Украины с даты обращения при наличии документов, подтверждающих право на нее. Для этого необходимо подать заявление и подтверждающие документы о рождении и воспитании детей до соответствующего возраста.

Обратиться можно непосредственно в сервисный центр ПФУ во Львовской области, через портал электронных услуг Пенсионного фонда или по телефону контакт-центра 0 800 503 753.

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