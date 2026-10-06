Подорожание продуктов в Харькове продолжается: мониторинг Минфина зафиксировал, что средняя цена сахара за месяц выросла почти на шесть гривен, а подсолнечное масло в отдельных сетях снова подорожало.

Подорожание продуктов в Харькове не останавливается: по данным мониторинга цен сервиса Минфин, бакалея и подсолнечное масло продолжают дорожать в торговых сетях, которые работают и в городе. Заметнее всего за месяц изменились ценники на сахар, тогда как по некоторым позициям масла колебания оказались разнонаправленными.

Сахар подорожал почти на шесть гривен

Средняя цена кристаллического сахара в фасовке 1 кг на конец сентября достигла 36,13 гривни. Для сравнения, в августе этот же показатель составлял 30,22 гривни — то есть за месяц сахар прибавил к цене около 19%. Это один из самых быстрых темпов подорожания в бакалейной группе товаров.

По магазинам разброс цен существенный. Дешевле всего сахар продавали в Metro (34,90 гривни за килограмм) и Novus (34,99 гривни), а дороже всего — в Megamarket, где килограмм обходился в 38,50 гривни. Разница между самым низким и самым высоким ценником достигает 3,60 гривни на каждом килограмме.

Подсолнечное масло: сколько стоит бутылка

Рафинированное масло «Олейна» объёмом 850 мл в среднем стоило 104,66 гривни. В сети Auchan бутылка продавалась по 101,50 гривни, в Novus — по 99,99 гривни, а в Megamarket — по 112,50 гривни. В августе «Олейна» в среднем стоила 100,68 гривни, значит за месяц бутылка подорожала примерно на 4 гривни.

В то же время масло «Щедрый Дар» (850 мл) сейчас продаётся в среднем по 96,30 гривни: в Novus — 96,99 гривни, в Auchan — 92,90 гривни, в Metro — 99,00 гривни. Интересно, что в августе его средняя цена была чуть выше — 100,07 гривни, поэтому в этой позиции подорожания за месяц практически не произошло.

Что это значит для кошелька харьковчан

Подорожание продуктов в Харькове быстрее всего заметно именно в бакалее. Сахар реагирует на стоимость энергоносителей и логистики, а масло зависит от мировых цен на сырьё, поэтому ценники здесь меняются первыми. Приведённые цифры — средние цены по Украине по мониторингу Минфина, в выборку которого входят сети Novus, Metro, Megamarket и Auchan, работающие и в Харькове.

Перед походом в супермаркет выгодно сравнивать текущие ценники: разница между магазинами на одном и том же сахаре достигает 3,60 гривни, а на масле «Олейна» — 12,51 гривни между самой низкой и самой высокой ценой. Это означает, что даже в пределах одного города сумма в чеке может заметно отличаться в зависимости от выбранной сети.

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