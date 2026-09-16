Пока большинство регионов Украины в августе 2026 года дорожало, Николаевская область вошла в число немногих областей, где официально зафиксировали снижение цен. По данным Госстата, потребительские цены в регионе снизились на 0,3%.

Цены на продукты в Николаевской области в августе пошли вниз — Госстат зафиксировал в регионе редкую дефляцию, тогда как большинство областей Украины продолжало дорожать.

Об этом сообщают «Николаевские новости» со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины (Госстат). Пока в среднем по Украине потребительские цены в августе 2026 года выросли на 0,1%, Николаевская область показала чистое снижение — стоимость товаров и услуг в регионе опустилась на 0,3%.

Дефляция на фоне общего подорожания

Динамика цен на юге страны оказалась неоднородной. Соседние регионы продемонстрировали разные результаты:

Херсонская область — цены упали на 0,4%;

Запорожская область — рекордное падение на 0,7%;

Одесская область — наоборот, рост на 0,1%.

Антилидерами по росту цен в августе стали Черниговская (+1,2%), Житомирская (+0,9%) и Хмельницкая (+0,7%) области.

Почему упали цены

Главным драйвером сезонной дефляции на Николаевщине стал пик сбора урожая. Большое количество местных овощей и фруктов на рынках в конце лета традиционно сбило ценники, что отразилось на общем потребительском чеке. Дополнительным фактором стали распродажи летней одежды и обуви.

Долго ли продлится затишье

Впрочем, затишье будет недолгим. По прогнозам экономистов, уже с сентября из-за подорожания топлива, роста тарифов и логистических расходов инфляция по всей стране снова пойдет вверх. Поэтому цены, которые снизились в Николаевской области на 0,3%, уже в ближайшее время могут вернуться к росту.

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