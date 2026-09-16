Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области доступны и тем, кто не имеет права на пенсию, но нуждается в постоянном постороннем уходе. В Пенсионном фонде объяснили условия назначения и порядок оформления государственной социальной помощи по уходу.

Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области можно оформить и без пенсионного стажа: государственная социальная помощь по уходу назначается лицам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, даже если они не имеют права на пенсию. В Пенсионном фонде Украины объяснили, кто может претендовать на эту выплату.

Основанием для назначения помощи является Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, утверждённый постановлением Кабинета Министров Украины от 02.04.2005 № 261.

Кто имеет право на помощь

Право на государственную социальную помощь по уходу имеют граждане Украины, постоянно проживающие на её территории, а также иностранцы и лица без гражданства, пребывающие в Украине на законных основаниях.

Ключевое условие — наличие инвалидности вследствие военной травмы либо соответствующая группа инвалидности по заключению ВКК, подтверждающая потребность в постоянном постороннем уходе. Это касается лиц I группы, а также лиц II и III группы, которые по заключению ВКК нуждаются в постороннем уходе.

Пенсионеры, получающие пенсию за выслугу лет военной службы и по специальным законам, также могут получить помощь за выслугу лет — лица I группы, а также II и III группы при наличии заключения ВКК.

Как оформить помощь по уходу

Для получения выплаты необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины по месту жительства и подать заявление вместе с пакетом документов.

Среди обязательных документов — удостоверение личности, документ о месте проживания (справка о регистрации), а также медицинское заключение ВКК или МСЭК, подтверждающее потребность в постоянном постороннем уходе.

Помощь по уходу выплачивают ежемесячно. Размер доплаты зависит от группы инвалидности и устанавливается в процентах от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Как сообщает Пенсионный фонд, заявление можно подать лично или через уполномоченного представителя. После назначения выплата осуществляется через банковское учреждение или почтовое отделение по выбору получателя.

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