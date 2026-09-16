Денежная помощь в Одесской области — благотворительный фонд «Деполь Украина» открыл регистрацию на программу «Стабильный доход – стабильное жилье», в рамках которой можно получить до 78 000 гривен на открытие или развитие собственного дела.

Денежная помощь в Одесской области теперь доступна предпринимателям из уязвимых категорий — благотворительный фонд «Деполь Украина» открыл регистрацию на программу «Стабильный доход – стабильное жилье», которая дает до 78 000 гривен на открытие или развитие собственного дела.

Программа создана для жителей Одесской области, которые относятся к уязвимым группам населения и стремятся восстановить средства к существованию через самозанятость или малый бизнес. Приоритет при отборе отдают внутренне перемещенным лицам, которые сейчас проживают в регионе.

Полученные средства можно направить на приобретение производственного и рабочего оборудования, техники или инструментов для старта либо развития дела — профессиональной техники, швейного или кухонного оборудования, специализированных инструментов. Также грант покрывает услуги по настройке и подключению оборудования и закупку расходных материалов (до 20% от общего бюджета).

В то же время благотворительная помощь не покрывает строительство, аренду помещений, коммунальные услуги, маркетинг и рекламу, зарплаты, налоги, покупку топлива или оплату долгов. Это целевые деньги именно на средства для работы, а не на текущие расходы.

Кто может участвовать

Обязательные условия — проживание или пребывание на территории Одесской области, наличие действующего или планируемого бизнеса, который будет развиваться в регионе, и зарегистрированный статус физического лица-предпринимателя (ФЛП) на момент подачи заявки. Заявитель также должен относиться к одной из категорий уязвимости.

К таким категориям фонд относит тех, кто самостоятельно воспитывает ребенка или детей, многодетные семьи, людей с инвалидностью и тех, кто ухаживает за таким человеком, опекунов недееспособных лиц, а также людей в возрасте от 60 лет.

Как подать заявку

Заполнение регистрационной формы является обязательным этапом отбора, однако не гарантирует автоматического получения помощи. Подать заявку можно по ссылке на форму: https://forms.gle/7qmWcc6fQvWbSyPaA. Дедлайн регистрации — 30 сентября 2026 года. Дополнительные вопросы можно уточнить по телефону 095 245 25 67 в рабочее время.

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