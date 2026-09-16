Селидовский городской совет планирует потратить 31,2 млн грн на реконструкцию старого общежития в Одесской области — там обустроят десять временных квартир для переселенцев из Селидовской громады.

Бесплатное жильё для ВПЛ в Одесской области продолжают обустраивать: Селидовский городской совет Донецкой области планирует потратить 31,2 млн грн на реконструкцию старого общежития, где появятся десять временных квартир для переселенцев.

Речь идет о двухэтажном общежитии 1979 года в поселке Николаевка Березовского района Одесской области. Здание общей площадью 627,7 кв. метра переоборудуют под многоквартирный дом временного проживания для десяти семей переселенцев из Селидовской громады — ориентировочно 26 человек. Об этом сообщает ИА «Вчасно» со ссылкой на карточку проекта в системе DREAM.

Если условно разделить ожидаемую стоимость между десятью семьями, реконструкция обойдется в среднем в 3,12 млн грн на одну семью, или около 49,8 тыс. грн за квадратный метр. При этом квартиры не перейдут в собственность переселенцев — это именно временное жильё.

Что входит в стоимость работ

Техническое задание предусматривает комплексную реконструкцию: подрядчик должен отремонтировать и утеплить кровлю и фасад, перепланировать помещения, установить новые окна и двери, обустроить пол.

В здании смонтируют системы отопления, электроснабжения, водопровода, канализации и газоснабжения, а также пожарную сигнализацию, молниезащиту, внешнее освещение и благоустройство территории.

Тендер охватывает и мебель с бытовой техникой: закупят десять стиральных машин и десять газовых плит. Детализировали комплектацию только для семи квартир — в документах предусмотрено семь холодильников, семь телевизоров и семь угловых кухонь.

Третий тендер и сроки

С начала сентября Селидовский городской совет уже в третий раз объявил торги. Первую закупку объявили 5 сентября на 30,99 млн грн, но уже 8 сентября отменили из-за расхождения между объявлением и годовым планом. Вторую процедуру 9 сентября на 31,25 млн грн также отменили из-за арифметической ошибки в годовом плане.

Третий тендер объявили 12 сентября на те же 31,25 млн грн. Предложения будут принимать до 28 сентября, а завершить реконструкцию планируют до 25 декабря 2026 года. На выполнение работ документация отводит 70 календарных дней.

Потребность значительно больше десяти квартир

Это общежитие на улице Центральной, 7-Б — не первый проект селидовской власти в Николаевке. Там уже ремонтируют корпуса для стационарного социального ухода: после завершения работ три отделения смогут одновременно принять до 95 пожилых людей и людей с инвалидностью.

Масштаб жилищной потребности громады намного больше. Жители подали 830 заявлений о поврежденном и 1578 заявлений об уничтоженном жилье. Реконструкция общежития стала единственным жилищным проектом Селидовской громады на 2026 год, дошедшим до закупки строительных работ, — после того как в июле исключили два других проекта в Бориславе на Львовщине и Березовке на Одесщине (вместе 140 квартир для 240 человек).

Кто сможет получить временное жильё

Квартиры рассчитаны на переселенцев именно из Селидовской громады — десять семей, ориентировочно 26 человек. Жильё временное: оно не переходит в собственность, а предоставляется для проживания, пока семьи не решат вопрос с постоянным жильём.

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