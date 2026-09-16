Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 17 по 23 сентября показывает, что максимум воздуха днем составит +23° в понедельник, а к концу недели столбики термометров опустятся до +19°, к тому же во вторник, 22 сентября, синоптики прогнозируют возможные осадки.

обновленный недельный прогноз погоды для Одесской области получил новые детали: самым теплым днем станет понедельник, 21 сентября, когда воздух днем прогреется до +23°, а уже во вторник термометры покажут лишь +19° и синоптики прогнозируют возможные осадки.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели в Одесской области днем воздух будет прогреваться от +19° до +23°, а ночью столбики термометров будут опускаться от +14° до +18°.

В четверг, 17 сентября, в области ожидается малооблачная погода без осадков: днем воздух прогреется до +21°, а ночью охладится до +16°.

В пятницу, 18 сентября, облачность будет переменной, осадков не прогнозируют: днем +22°, ночью +16°.

В субботу, 19 сентября, синоптики обещают малооблачную погоду без осадков: температура днем удержится на отметке +22°, ночью — +16°.

В воскресенье, 20 сентября, погода останется малооблачной и сухой: днем +22°, ночью воздух охладится до +17°.

В понедельник, 21 сентября, облачно с прояснениями, без осадков: это самый теплый день недели — воздух днем прогреется до +23°, а ночью составит +17°.

Во вторник, 22 сентября, ожидается облачная погода с возможными осадками: днем воздух прогреется лишь до +19°, а ночью — до +18°.

В среду, 23 сентября, синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков: днем +19°, а ночью столбики термометров опустятся до +14° — самой низкой отметки за всю неделю.

Итак, самым теплым днем недели в Одесской области станет понедельник, 21 сентября, с дневной температурой +23°, а самой прохладной погода будет во вторник и среду, когда днем воздух прогреется лишь до +19°. Перепад дневных температур за неделю составит 4°, а единственный день с возможными осадками — вторник, 22 сентября.

Во вторник, 22 сентября, синоптики прогнозируют возможные осадки, поэтому жителям Одесской области стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулем. А из-за прохладной ночи в среду, когда воздух охладится до +14°, вечером лучше одеться теплее — особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

Ранее Politeka сообщала, одесскую область накроет прохлада с дождями: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 16 по 22 сентября.

Также Politeka сообщала, синоптики предупредили о дождях: прогноз погоды на неделю в Одесской области с 14 по 20 сентября.

Как сообщала Politeka, одесскую область накроют дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 13 по 19 сентября.