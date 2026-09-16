Львовская ОВА готова софинансировать создание домов поддерживаемого проживания и отделений стационарного ухода для пожилых людей и совершеннолетних лиц с инвалидностью. Заявки от общин принимают до 29 сентября включительно.

Гуманитарная помощь во Львовской области расширяется: областная власть готова софинансировать создание домов поддерживаемого проживания и отделений стационарного ухода. Услуги предназначены для пожилых людей и совершеннолетних лиц с инвалидностью, нуждающихся в постоянной посторонней помощи.

Средства на такие проекты заложили в областном бюджете на 2026 год, а финансирование общинам будут предоставлять в форме софинансирования. Как сообщили в Львовской ОВА, субвенцию можно использовать на реконструкцию, капитальный или текущий ремонт зданий и помещений, а также прилегающих территорий, где будут оказывать социальные услуги.

«Поддерживаемое проживание и стационарный уход — это базовые социальные услуги, которые должны быть доступными для людей, нуждающихся в постоянной помощи. Для территориальных общин важно развивать такие услуги на своей территории и создавать надлежащие условия для их предоставления», — отметила директор департамента социальной защиты населения Львовской ОГА Татьяна Крут.

На что можно направить средства

Кроме ремонта и реконструкции, общины смогут закупить материалы, оборудование и инвентарь для обустройства заведений. Отдельное финансирование предусмотрено на изготовление проектно-сметной документации и проведение ее экспертизы. Это касается и проектов, реализация которых запланирована на следующие бюджетные периоды.

Какие условия для общин

решение органа местного самоуправления о создании отделения или дома поддерживаемого проживания либо стационарного ухода;

помещение или здание коммунальной собственности, нуждающиеся в ремонте или реконструкции;

заверенная копия договора на изготовление проектно-сметной документации и экспертное заключение;

гарантийное письмо о подаче заявки в следующем бюджетном периоде.

Как подать заявку

Предложения от территориальных общин принимают с 14 по 29 сентября включительно. Документы подают в департамент социальной защиты населения Львовской ОГА по адресу: Львов, ул. Митрополита Андрея, 10, кабинет 411.

Прием ведут с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу — до 16:45. Предложения рекомендуют подавать также в электронном виде. Контактное лицо — Николай Немчук, заместитель начальника управления — начальник отдела социальных услуг, организации оздоровления и сотрудничества с общественными средами. Телефон: (032) 255-41-68.

Софинансированием считается собственный вклад органа местного самоуправления: это может быть помещение или здание, расходы на ремонт и содержание, а также средства на изготовление проектно-сметной документации.

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