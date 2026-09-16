На Закарпатье восемь месяцев подряд действовала программа поддержки внутренне перемещённых лиц и семей с так называемой двойной уязвимостью. Что получали люди и куда обращаться за помощью — в материале Politeka.

В Закарпатской области продолжают расширять поддержку переселенцев: восемь месяцев подряд в регионе действует программа помощи ВПЛ и семьям с двойной уязвимостью.

Об итогах такой работы рассказало издание «Карпатский объектив» в материале «Поддержка, которая объединяет». Речь идёт о людях, которые из-за войны вынуждены были покинуть дома и одновременно оказались в сложной жизненной ситуации: когда статус переселенца сочетается с инвалидностью члена семьи, тяжёлой болезнью, многодетностью или одиноким родительством.

Отдельно на Закарпатье заботятся о ветеранах и их семьях. По информации «Новости Закарпатья», в течение межсессионного периода 11 защитников получили новое жильё по совместной с бизнесом программе обеспечения жильём ветеранов и военнослужащих.

В регионе также запустили «Школу ветеранского предпринимательства»: она помогает военным после возвращения к гражданской жизни основать собственное дело и создавать рабочие места. В медицинской сфере продолжили программу бесплатного планового стентирования — количество таких операций за отчётный период выросло более чем вдвое.

Более 682 млн грн с начала года Закарпатье направило на нужды, связанные с войной; большая часть пошла на поддержку Сил обороны и безопасность. С 1 сентября в области горячим питанием обеспечивают учеников с 1-го по 11-й класс — ежедневно речь идёт о более чем 145 тысячах детей.

Куда обращаться за помощью

Для переселенцев и семей, нуждающихся в поддержке, на Закарпатье работают центры социальных служб в каждой общине. Кроме того, в области расширяют социальные услуги: планируют объединить бывшую Солотвинскую областную аллергологическую больницу и центр «Парасолька», чтобы предоставлять временную передышку родителям детей с инвалидностью, поддерживаемое проживание, паллиативную помощь и спелеотерапию.

За консультацией о действующих программах можно обратиться в местные управления социальной защиты или на информационную линию Закарпатской ОВА. Именно там подскажут, какие виды поддержки доступны конкретной семье и какие документы следует подготовить.

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