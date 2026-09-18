Новая денежная помощь в Винницкой области поможет малому бизнесу покрыть расходы на оплату труда новых работников — за каждого нанятого можно получить около 80 000 гривен.

Новая денежная помощь в Винницкой области объявлена для малого бизнеса — работодатели смогут получить около 80 000 гривен на оплату труда каждого нового работника. Прием заявок еще продолжается, однако регистрацию могут завершить досрочно.

Программу реализует благотворительный фонд «Право на защиту» при поддержке Швейцарии через Швейцарское агентство развития и сотрудничества в рамках Программы экономической устойчивости Украины (ERP). В консорциум внедрения входят Mercy Corps, Helvetas Swiss Intercooperation и JERU.

Кто может участвовать

К конкурсу приглашают малый и микробизнес — юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, зарегистрированных в Украине. Участник должен иметь до 50 работников и чистый доход до 10 млн евро, а также вести деятельность в Винницкой, Днепропетровской, Киевской или Харьковской областях, включая областные центры.

Еще одно требование — потребность в создании новых рабочих мест для развития бизнеса. Не допускают бизнес с налоговой задолженностью, в состоянии банкротства или ликвидации, с открытыми исполнительными производствами, а также тех, кто ведет операции с лицами из так называемых «ЛНР», «ДНР» или временно оккупированного Крыма.

Сколько дают

Отобранные работодатели получат финансовую помощь в размере около 80 000 гривен на одного трудоустроенного работника. Сумму указывают до вычета налогов и сборов — средства предназначены для покрытия расходов на оплату труда нового работника.

Инициатива направлена на поддержку людей, потерявших работу или источник дохода вследствие войны, а также на усиление местного бизнеса и создание новых рабочих мест.

Как подать заявку

Участие предусматривает несколько этапов: регистрация через онлайн-форму, отбор по критериям программы, согласование кандидатов, заключение трудовых договоров и перечисление средств после первого календарного месяца работы работника.

Заполнить регистрационную форму для работодателей нужно до 20 сентября 2026 года. В фонде «Право на защиту» предупреждают: из-за ограниченного количества мест регистрацию могут завершить раньше.

Ранее Politeka сообщала, в Виннице готовятся к графикам отключений и блекауту: как распределят электроэнергию.

Также Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Винницкой области: в ПФУ рассказали, от чего зависит размер надбавки за стаж.