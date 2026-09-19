В Черкасской области за летние месяцы заметно ускорилась инфляция — больше всего подорожали ежедневные продукты, вода и проезд в транспорте. Насколько выросли цены и чего ожидать до конца года — далее.

Подорожание продуктов в Черкасской области за лето ударило по карманам жителей не только в продуктовых магазинах, но и в коммунальных платежках и транспорте. По данным Госстата, инфляция за летние месяцы ускорилась, и острее всего это ощущают те, кто ежедневно покупает еду и ездит на работу.

Как сообщает «Суспільне Черкаси», в августе рост цен в регионе зафиксировали на уровне 0,2%, тогда как в июле показатель достигал 0,6%. Это совпадает со средней динамикой по всей Украине, однако подорожание базовых продуктов на Черкасщине сильнее всего бьет по семейному бюджету именно в ежедневных закупках.

Динамика цен и потребительская корзина

Черкасская учительница Дарья Маринченко на собственном примере показала, как за лето изменился типичный продуктовый набор. Ее привычная корзина — это овощи, зелень, крупы или макаронные изделия, молочная продукция и хлеб. Если в начале года один такой чек стоил 350–400 гривен, то теперь за аналогичный набор приходится отдавать около 517 гривен.

При этом закупаться приходится дважды в неделю, поэтому расходы семьи только на питание заметно выросли. Значительно труднее стало планировать бюджет тем, кто покупает продукты небольшими порциями — подорожание даже на несколько гривен по каждой позиции быстро складывается в ощутимую сумму.

Тарифы и проезд: за что приходится платить больше

Отдельным фактором подорожания стали коммунальные тарифы. По расчетам Госстата, по сравнению с августом прошлого года услуги ЖКХ в среднем подорожали на 5,5%. Самый большой скачок произошел в июле: тогда тариф на воду в областном центре вырос сразу на 105%.

Руководитель КП «Черкассиводоканал» Иван Сухарьков объяснил, что тариф не корректировали еще с 2022 года, а в новую стоимость пришлось заложить подорожание электроэнергии, дизельного топлива и реагентов. Несмотря на такую корректировку, местный тариф на воду остается одним из самых низких в государстве.

Теплоснабжение, в отличие от воды, остается стабильным: стоимость отопления не меняют уже семь лет подряд. Директор КП «Черкасситеплокомунэнерго» Павел Карась напомнил, что в Украине действует мораторий на повышение цен на тепло до завершения военного положения, поэтому тариф держится на уровне 2019 года.

Ощутимо подорожали и ежедневные поездки по городу. Проезд в городском транспорте пошагово подняли с 16 до 20, а затем и до 25 гривен. Для тех, кто вынужден передвигаться несколько раз в день, такой рост стал отдельным ударом по бюджету.

Прогноз экономистов: будет ли еще дороже

Доктор экономических наук Евгений Кирилюк объясняет инфляцию на Черкасщине как «инфляцию предложения»: она возникает из-за роста затрат производителей на логистику, горюче-смазочные материалы и энергоносители. Он отмечает, что контролируемая инфляция в разумных пределах может стимулировать экономическую активность, хотя для развитых стран нормальным считается показатель 1–2% в год.

В Украине за январь–июль этого года инфляция составила около 6%. Нацбанк рассчитывает, что к концу года показатель достигнет 10%, тогда как личный прогноз эксперта — около 12%. Несмотря на то, что 12% — высокий показатель, в условиях полномасштабной войны он не свидетельствует о глубоком системном кризисе.

Как защитить сбережения от инфляции

Экономист советует украинцам сформировать базовый продовольственный резерв, а свободные сбережения по возможности держать в валюте. Это не панацея, а способ уменьшить давление роста цен на семейный бюджет в ближайшие месяцы — особенно если прогнозируемые 12% инфляции сбудутся.

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