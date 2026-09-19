Из-за российских атак 19 сентября два пригородных поезда, курсирующих через Полтавщину, выбились из графика. В «Укрзализныце» сообщили, какие именно рейсы задерживаются и на сколько.

График движения поездов в Полтавской области снова изменился прямо в пути — утром 19 сентября из-за российских атак часть пригородных рейсов начала опаздывать. Пассажиров просят не ждать поезда на платформах и следить за объявлениями.

По информации «Укрзализныци», по состоянию на утро 19 сентября задерживаются два пригородных поезда, следующих через Полтавщину:

№ 6801 Гребёнка – Киев-Пасс. (Северный) — курсирует со станции Борисполь с задержкой 2 часа 21 минута;

№ 6802 Киев-Волынский – Гребёнка — курсирует со станции Переяславская с задержкой 1 час 34 минуты.

О задержке рейсов сообщило полтавское издание «Полтавская думка», ссылаясь на данные перевозчика. Время опоздания указано на утро 19 сентября и может меняться в зависимости от ситуации с безопасностью.

Что делать пассажирам во время воздушной тревоги

В «Укрзализныце» напомнили: при повышенной опасности поезд остановят. Пассажиров просят соблюдать правила эвакуации и немедленно направиться в ближайшее укрытие.

Если поезд задерживается из-за воздушной тревоги, ждать его на платформе не нужно. Следует находиться в безопасном месте, а если укрытия рядом нет — отойти от железнодорожной инфраструктуры на безопасное расстояние, более 200 метров. Движение поезда возобновят только после завершения воздушной угрозы.

Утренние атаки по энергетической и транспортной инфраструктуре регулярно вынуждают железнодорожников корректировать график. Актуальное время отправления и прибытия рейсов пассажирам советуют проверять в официальном приложении «Укрзализныци» или на её сайте.

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