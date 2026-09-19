Подорожание проезда в Полтавской области: в Миргороде вырастет стоимость билета в городском общественном транспорте

Тарифы в Полтавской области продолжают расти — на этот раз изменения коснулись стоимости проезда в городском общественном транспорте Миргорода. Новый тариф составит 20 гривен вместо прежних 10.

Предыдущую стоимость билета утвердили ещё в 2022 году. За это время, по информации городского совета, заметно выросла себестоимость перевозок: подорожали горюче-смазочные материалы, автозапчасти, шины и расходные материалы для технического обслуживания.

Увеличились и расходы на оплату труда водителей и ремонтников. Поэтому перевозчики ещё в феврале 2026 года подали расчёты нового тарифа, которые прошли процедуру регуляторной проверки.

В городском совете объясняют: пересмотр стоимости проезда — необходимый шаг для сохранения работы общественного транспорта. Без него существовала бы угроза нерентабельности маршрутов, сокращения рейсов и даже прекращения работы отдельных перевозчиков.

Что изменится для пассажиров

Подорожание проезда в Полтавской области станет ощутимым для тех, кто ежедневно пользуется маршрутками: поездка обойдётся вдвое дороже, чем раньше. В то же время новый тариф, как ожидают чиновники, должен обеспечить регулярность перевозок, безопасность пассажиров и стабильное сообщение между микрорайонами города.

Соответствующее решение приняли 16 сентября на заседании исполнительного комитета Миргородского городского совета. Как сообщает официальный сайт города, проезд в общественном транспорте вырастет с 10 до 20 гривен.

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