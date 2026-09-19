Подорожание продуктов в Кировоградской области продолжается: областное управление статистики обнародовало свежие индексы потребительских цен за август 2026 года, которые показали заметный рост стоимости продовольственной корзины.

Подорожание продуктов в Кировоградской области зафиксировано в августе, и эта тенденция подтверждается официальными данными. Главное управление статистики в регионе 14 сентября обнародовало индексы потребительских цен за последний летний месяц, которые свидетельствуют об устойчивом росте расходов жителей области на питание.

В целом по Украине в августе инфляция снова ускорилась и достигла отметки 8,1% в годовом измерении. Наиболее заметный вклад в общий показатель внесло именно продовольствие, поскольку продукты питания традиционно являются крупнейшей статьей в корзине рядовой семьи региона.

Что больше всего толкает цены вверх

Для жителей Кировоградщины наиболее чувствительным в августе стал рост в сегменте базовых продуктов — масло, молоко и молочные изделия, яйца, а также свинина и мучные изделия. Овощная группа частично сдерживала динамику благодаря сезонному урожаю, однако этот фактор постепенно исчерпывается с началом осени.

Статистический офис региона регулярно отслеживает динамику цен на корзину из более чем 300 позиций товаров и услуг. Свежий отчет рассчитывается как к предыдущему месяцу — июлю, так и к декабрю предыдущего года, что позволяет видеть накопленный эффект подорожания за восемь месяцев.

Покупатели в Кропивницком и районах области отмечают, что наиболее ощутимым стало повышение цен на молочную продукцию и яйца, которые входят в ежедневный рацион каждой семьи. Соответственно, расходы на питание в домохозяйствах все сильнее обременяют семейные бюджеты.

Как считают инфляцию в регионе

Индекс потребительских цен, который публикует областное управление статистики, — это ориентир для понимания того, насколько изменилась стоимость стандартного набора товаров и услуг. Он охватывает не только продовольственные товары, но и непродовольственные товары и услуги, однако именно продуктовый компонент в Кировоградской области демонстрирует наиболее динамичный рост.

Эксперты обращают внимание, что высокая инфляция товарной группы продуктов напрямую связана с общей экономической динамикой в стране. Рост стоимости топлива, электроэнергии и логистики ложится на себестоимость продуктов, которые производители перекладывают на конечного потребителя в местных магазинах.

Для жителей Кировоградщины практический совет — следить за мониторинговыми ценами на продукты в крупных сетях и на рынках, ведь сезонность во многом определяет динамику цен на овощи, фрукты и молочную продукцию.

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