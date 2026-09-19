Денежная помощь во Львовской области доступна многодетным семьям и домохозяйствам с людьми с инвалидностью: Каритас-Спес открыл регистрацию на выплату 43 200 гривен на одно домохозяйство.

Помощь людям с инвалидностью во Львовской области пополнилась новой программой — Каритас-Спес Львовской архиепархии Римско-католической церкви в Украине объявил набор бенефициаров в проект «Семья семье: Индивидуальная поддержка».

Эту денежную помощь во Львовской области реализуют также в Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Цель проекта — поддержать семьи и лиц, пострадавших от последствий войны, и помочь им восстановить финансовое состояние и источники дохода.

Претендовать на денежную помощь могут две категории: многодетные семьи, воспитывающие троих и более детей, а также домохозяйства, в составе которых есть лица с инвалидностью. Важное условие — заявку могут подать только те, кто ранее не получал денежной помощи в рамках других проектов «Каритас-Спес Украина» или других благотворительных организаций.

Размер выплаты — 43 200 гривен на одно домохозяйство. Средства можно направить на профессиональное обучение и переквалификацию, закупку сельскохозяйственных материалов и оборудования — семян, техники, животных, а также на открытие или развитие собственного дела.

Как подать заявку

Сначала нужно скачать грантовую заявку по ссылке на сайте организации и заполнить её. Затем заполнить форму предварительной регистрации и загрузить заполненную заявку. Для заполнения формы необходимо войти в Google-аккаунт.

Срок реализации проекта — с сентября по декабрь 2026 года, крайний срок регистрации — 27 ноября 2026 года. Количество мест и грантов ограничено: форму закроют автоматически, как только наберут необходимое количество заявок. К участию принимают только полностью заполненные заявки. Для консультаций звоните +380 97 464 92 36 (вторник и четверг, с 11:00 до 15:00) или пишите на caritas.spes.granty@gmail.com.

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