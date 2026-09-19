Подорожание продуктов в Николаевской области осенью продолжается — базовые бакалейные товары стремительно дорожают, тогда как стоимость муки и масла пока остается стабильной. Сколько теперь стоят сахар, гречка и пшено — рассказываем ниже.

Снижение цен в Николаевской области коснулось лишь отдельных товаров, а вот бакалея в то же время уверенно дорожает. Свежий мониторинг цен, который ведет Минфин на основе данных торговых сетей, зафиксировал существенное подорожание сахара, круп и макаронных изделий в сентябре по сравнению с летом.

Сильнее всего выросла в цене гречка: килограмм теперь стоит в среднем 87,75 гривни, что на 5% больше, чем было еще в июле. Еще заметнее подскочило пшено — до 68,75 гривни за килограмм, а это рост сразу на 13%.

Сахар подорожал до 33,45 гривни за килограмм, прибавив за два месяца около 15%. Рис тоже не отстает: длиннозернистый продается по 63,05 гривни, круглозернистый — по 67,10 гривни за килограмм, то есть подорожание достигло 13%.

Что осталось стабильным, а что дорожает следом

Несмотря на общую тенденцию, пшеничная мука пока держит цену — в среднем 31,50 гривни за килограмм. Подсолнечное масло также существенно не изменилось: бутылка объемом 850 мл стоит 98,6 гривни. Примерно на том же уровне осталась и каменная соль — 20,55 гривни за килограмм.

А вот макаронные изделия, манная крупа и яйца заметно подорожали. Рожки продаются по 37,80 гривни за килограмм (+4%), манная крупа — 34,20 гривни за пачку 0,8 кг (+6%). Больше всего удивил скачок цен на яйца: за упаковку из десяти штук просят от 75 до 95 гривен, что примерно на четверть дороже, чем было летом.

Эксперты объясняют подорожание рядом факторов — от сезонного роста спроса после летнего спада до удорожания логистики и энергоносителей, которые напрямую влияют на себестоимость производства круп и сахара.

Как сэкономить на базовых продуктах

Чтобы удержать продуктовую корзину в рамках бюджета, специалисты советуют следить за сезонными акциями крупных сетей, сравнивать цены на рынках и в супермаркетах, а также покупать крупы и сахар большими фасовками, где цена за килограмм обычно ниже. Стоит учитывать, что цены могут отличаться между районами области, поэтому выгоднее заранее мониторить локальные предложения.

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