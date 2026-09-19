Денежная помощь в Сумской области предусмотрена для детей погибших (умерших) участников боевых действий — выплату предоставляют один раз в год ко Дню защиты детей.

Денежная помощь в Сумской области охватывает разные категории жителей — на этот раз речь идет о ежегодной выплате детям погибших (умерших) участников боевых действий. Ее предоставляют ко Дню защиты детей, и подать заявление можно уже сейчас.

На выплату могут рассчитывать дети до 18 лет включительно, один или оба родителя которых имели статус участника боевых действий согласно статье 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и погибли (умерли) независимо от причины смерти. Обязательное условие — регистрация ребенка в Сумской области.

Деньги выплачивают один раз в год. Как сообщает SHOSTKA.INFO, выплата приурочена ко Дню защиты детей, который отмечают 20 ноября.

Заявления принимают до 1 октября включительно. Если обращение поступило позже, его рассмотрят в порядке очередности при наличии финансирования.

Кто подает заявление

Заявление подает законный представитель ребенка — один из родителей, опекун или попечитель. Ребенок, которому исполнилось 18 лет, обращается самостоятельно.

Какие документы нужны

копия паспорта заявителя;

копия документа о присвоении РНОКПП (при наличии);

документы, подтверждающие право на помощь;

реквизиты банковского счета.

Куда обращаться

Документы подают в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики по месту проживания или пребывания ребенка (или по фактическому месту проживания для ВПЛ) в пределах Сумской области. Разъяснения предоставляет Управление по вопросам ветеранской политики Сумского городского совета по телефону: +380 (75) 229 30 95.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь для ВПЛ в Сумской области: какие суммы предусмотрены для разных категорий переселенцев.