Доплаты для пенсионеров в Житомирской области пересчитают с октября 2026 года. В ПФУ рассказали, кому автоматически добавят от 100 до 450 гривен за сверхнормативный стаж.

Доплаты для пенсионеров в Житомирской области снова пересмотрят: Пенсионный фонд запускает новый этап перерасчета, в рамках которого людям с большим стажем, которые до сих пор получали минимальную пенсию, добавят заметную ежемесячную надбавку.

Кому добавят деньги за сверхнормативный стаж

Доплаты для пенсионеров в Житомирской области будут назначать людям с подтвержденным страховым стажем более 30 лет у женщин и более 35 лет у мужчин, которые при этом получают минимальную пенсию. Размер надбавки зависит от продолжительности стажа и базовой пенсии — после перерасчета добавят от 100 до 450 гривен в месяц.

В ПФУ подчеркивают, что эта выплата не связана со стандартными возрастными надбавками после 70, 75 или 80 лет. Ее начисляют отдельно — фактически как компенсацию за многолетнюю работу. Поэтому получить доплату смогут и те, кто уже имеет другие ежемесячные надбавки.

Отдельно с октября пересчитают пенсии по потере кормильца. Для этой категории минимальный размер выплаты повысят до нового социального стандарта — это принесет дополнительные 120–310 гривен ежемесячно.

Как проверить свой стаж и получить надбавку

Перерасчет проведут автоматически, поэтому дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда не нужно. В то же время в ПФУ советуют проверить страховой стаж в электронном кабинете на портале Пенсионного фонда — именно он определяет право на новую доплату. Если в сведениях не хватает лет работы, следует обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ с документами, подтверждающими стаж: трудовой книжкой, приказами или справками.

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