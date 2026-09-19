Доплаты для пенсионеров в Закарпатской области предусмотрены для неработающих военных пенсионеров, которые содержат нетрудоспособных членов семьи. В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области разъяснили, кому и при каких условиях назначают надбавку.

Помощь ветеранам в Закарпатской области — не единственный вид поддержки, доступный жителям региона. Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области разъяснило условия назначения надбавки неработающим пенсионерам из числа военнослужащих, которые содержат нетрудоспособных членов семьи.

Право на такую доплату имеют те, кому назначена пенсия по инвалидности или за выслугу лет в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» (№ 2262-XII). Перечень нетрудоспособных членов семьи определяет статья 30 этого закона — в частности, к ним относятся дети в возрасте до 18 лет.

Надбавка начисляется только на тех членов семьи, которые не получают других выплат. Речь о пенсии из солидарной системы, государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, а также помощи на детей одиноким матерям.

Размер доплаты составляет 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, — на каждого нетрудоспособного члена семьи. Если же в семье двое или более пенсионеров, то каждого нетрудоспособного члена семьи, находящегося на их совместном содержании, учитывают для начисления надбавки только одному из пенсионеров — по их выбору.

Отдельно в фонде подчеркнули: если пенсионер одновременно имеет право на пенсию, указанные виды социальной помощи и надбавку на нетрудоспособного члена семьи, то по его выбору назначается что-то одно — либо пенсия, либо государственная социальная помощь, либо начисляется надбавка на этого члена семьи.

Какие документы нужны для назначения надбавки

Перечень документов определен постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 30.01.2007 № 3-1 (с изменениями). Для оформления доплаты для пенсионеров в Закарпатской области понадобятся:

паспорт и идентификационный код;

документы, подтверждающие родственные связи с кормильцем (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, при необходимости — решение суда);

документы о нахождении нетрудоспособных членов семьи на содержании заявителя.

Обращаться следует в территориальные сервисные центры Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области или через личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ. Там специалисты проверят право на выплату и подскажут, каких документов не хватает.

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