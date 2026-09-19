В Запорожье представители омбудсмена проверили место временного проживания переселенцев и выявили ряд нарушений: переполненные комнаты, плесень, протечки крыши и недоступность помещений для маломобильных людей.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области снова оказалось в центре внимания — во время мониторинга места временного проживания переселенцев в Запорожье представители Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека выявили переполненные комнаты, плесень и другие нарушения.

О результатах проверки сообщили на сайте омбудсмена, а детали визита обнародовало запорожское издание «МИГ». Мониторинговая группа осмотрела жилые комнаты и помещения общего пользования места временного проживания, обустроенного на базе помещения общественной организации «Защита женщин Украины», а также пообщалась с администрацией и жителями.

Сколько людей живут в одной комнате

Одной из главных проблем стала плотность размещения людей. В большинстве комнат проживают от 5 до 7 человек, из-за чего в отдельных помещениях не соблюдается нормативная площадь на одно спальное место. Кроме того, в некоторых комнатах совместно живут мужчины и женщины, а помещения не оборудованы ширмами или перегородками, которые обеспечили бы жителям необходимый уровень приватности.

Плесень и протечки крыши

В части жилых комнат мониторинговая группа выявила признаки плесени на потолке и стенах. По словам жителей, проблема связана с протечками крыши, поэтому, кроме устранения последствий увлажнения, необходимо решить и саму причину попадания воды в помещения. Отдельно отмечено, что комната для приема пищи оказалась захламленной, из-за чего ее использование по назначению затруднено.

Санитарное состояние и маломобильные жители

Представители Уполномоченного обратили внимание и на санитарно-гигиеническое состояние места временного проживания: речь идет о необходимости санитарной обработки помещений и проведения профилактических мер по дезинсекции. Отдельной проблемой стали условия проживания людей с трудностями передвижения — жилые помещения расположены на пятом этаже здания, поэтому маломобильным людям существенно сложнее самостоятельно выйти на улицу.

Есть проблемы и с санитарно-гигиеническими помещениями: из-за их недостаточных размеров маломобильным жителям сложно ими пользоваться. По результатам визита рекомендовано рассмотреть возможность обустройства отдельного специально приспособленного помещения для людей с трудностями самостоятельного передвижения.

Какие нарушения должны устранить

По результатам мониторинга ответственным органам власти и администрации места временного проживания предоставят рекомендации. Среди вопросов, требующих решения:

обеспечение жителей надлежащей жилой площадью;

создание условий для приватности людей в жилых комнатах;

приведение помещений в надлежащее санитарное состояние;

устранение причин протечек крыши и последствий увлажнения;

проведение дезинсекции и профилактических санитарных мероприятий;

создание более доступных условий для маломобильных жителей.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека отмечает, что по результатам мониторингового визита ответственным органам и администрации места временного проживания предоставят рекомендации по устранению выявленных недостатков.

Ранее Politeka сообщала, новая денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области: кто и как может получить выплаты по международной программе.

Также Politeka сообщала, гуманитарная помощь для ВПЛ в Запорожской области: как получить поддержку от международной организации.