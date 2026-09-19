Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области снова оказалось в центре внимания — во время мониторинга места временного проживания переселенцев в Запорожье представители Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека выявили переполненные комнаты, плесень и другие нарушения.
О результатах проверки сообщили на сайте омбудсмена, а детали визита обнародовало запорожское издание «МИГ». Мониторинговая группа осмотрела жилые комнаты и помещения общего пользования места временного проживания, обустроенного на базе помещения общественной организации «Защита женщин Украины», а также пообщалась с администрацией и жителями.
Сколько людей живут в одной комнате
Одной из главных проблем стала плотность размещения людей. В большинстве комнат проживают от 5 до 7 человек, из-за чего в отдельных помещениях не соблюдается нормативная площадь на одно спальное место. Кроме того, в некоторых комнатах совместно живут мужчины и женщины, а помещения не оборудованы ширмами или перегородками, которые обеспечили бы жителям необходимый уровень приватности.
Плесень и протечки крыши
В части жилых комнат мониторинговая группа выявила признаки плесени на потолке и стенах. По словам жителей, проблема связана с протечками крыши, поэтому, кроме устранения последствий увлажнения, необходимо решить и саму причину попадания воды в помещения. Отдельно отмечено, что комната для приема пищи оказалась захламленной, из-за чего ее использование по назначению затруднено.
Санитарное состояние и маломобильные жители
Представители Уполномоченного обратили внимание и на санитарно-гигиеническое состояние места временного проживания: речь идет о необходимости санитарной обработки помещений и проведения профилактических мер по дезинсекции. Отдельной проблемой стали условия проживания людей с трудностями передвижения — жилые помещения расположены на пятом этаже здания, поэтому маломобильным людям существенно сложнее самостоятельно выйти на улицу.
Есть проблемы и с санитарно-гигиеническими помещениями: из-за их недостаточных размеров маломобильным жителям сложно ими пользоваться. По результатам визита рекомендовано рассмотреть возможность обустройства отдельного специально приспособленного помещения для людей с трудностями самостоятельного передвижения.
Какие нарушения должны устранить
По результатам мониторинга ответственным органам власти и администрации места временного проживания предоставят рекомендации. Среди вопросов, требующих решения:
- обеспечение жителей надлежащей жилой площадью;
- создание условий для приватности людей в жилых комнатах;
- приведение помещений в надлежащее санитарное состояние;
- устранение причин протечек крыши и последствий увлажнения;
- проведение дезинсекции и профилактических санитарных мероприятий;
- создание более доступных условий для маломобильных жителей.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека отмечает, что по результатам мониторингового визита ответственным органам и администрации места временного проживания предоставят рекомендации по устранению выявленных недостатков.
Ранее Politeka сообщала, новая денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области: кто и как может получить выплаты по международной программе.
Также Politeka сообщала, гуманитарная помощь для ВПЛ в Запорожской области: как получить поддержку от международной организации.