Доплаты для пенсионеров в Полтавской области начисляются автоматически, как только человеку исполняется 70, 75 или 80 лет. Размер надбавки зависит от возраста и достигает до 570 гривен в месяц.

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области начисляются автоматически — после достижения 70, 75 или 80 лет к пенсии ежемесячно добавляют фиксированную сумму. В Пенсионном фонде напомнили, какие именно выплаты предусмотрены и нужно ли обращаться с заявлением.

В Пенсионном фонде Украины объясняют: надбавку по возрасту получают только те пенсионеры, чья пенсионная выплата по состоянию на 1 января 2026 года не превышает 10 340,35 гривни. Если пенсия больше этой суммы, доплата не назначается.

Сколько добавляют в зависимости от возраста

Размер ежемесячной доплаты определяется возрастом человека:

от 70 до 74 лет — 300 гривен;

от 75 до 79 лет — 456 гривен;

от 80 лет — 570 гривен.

То есть после 70 лет доплата растет поэтапно. Если пенсионеру уже назначили 300 гривен в 70 лет, то после 75-летия ему добавят не 456, а лишь разницу — 156 гривен, чтобы общая надбавка составила 456 гривен. Аналогично после 80 лет сумма увеличивается до полных 570 гривен.

Нужно ли подавать заявление

Нет, доплата по возрасту назначается автоматически — обращаться в сервисные центры Пенсионного фонда не нужно. Начисление начинается со дня достижения соответствующего возраста.

Как считают доплату в месяц рождения

Важный нюанс: если пенсионер родился 1 числа, он сразу получает полный размер надбавки вместе с пенсией за этот месяц. Если же, например, 20 числа — доплату начислят лишь за 10 дней, оставшихся после наступления возраста.

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области выплачиваются тем же способом, которым человек получает пенсию, — через банк или «Укрпочту». Дополнительных документов для этого не требуется.

Ранее Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Полтавской области: кто может получить дополнительно до 40% прожиточного минимума.

Также Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Полтавской области: в ПФУ рассказали, кто имеет право на надбавку.