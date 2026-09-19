Новая денежная помощь в Херсонской области станет доступна жителям деоккупированных громад — Благотворительный фонд «Ветры перемен» открывает прием заявок на денежные выплаты для семей в сложных жизненных обстоятельствах.

Денежную помощь в Херсонской области смогут получить жители деоккупированных громад — Благотворительный фонд «Ветры перемен» запускает прием заявок на выплаты для семей в сложных жизненных обстоятельствах.

Подать заявку могут совершеннолетние граждане, проживающие в деоккупированных населенных пунктах области на расстоянии от 0 до 50 километров от линии фронта. Помощь направлена на поддержку семей в сложных жизненных обстоятельствах и домохозяйств с низким уровнем дохода.

Новая денежная помощь в Херсонской области предусматривает отбор получателей на основе оценки уязвимости, сообщает Херсонская областная государственная администрация. Проект реализуется в рамках программы «Укрепление системы гуманитарной помощи для общин, находящихся на передовой в Херсонской области» при поддержке Правительства США в сотрудничестве с Польской Гуманитарной Акцией (PAH).

Для оформления обращения необходимо подготовить оригиналы документов: паспорт гражданина Украины (или ID-карту) заявителя, идентификационный код (РНОКПП) заявителя и всех членов семьи, реквизиты банковского счета (IBAN) на имя заявителя.

Какие документы подтверждают статус

При наличии стоит добавить документы, подтверждающие статус: справку ВПЛ, справку об инвалидности, справку о доходах, удостоверение многодетной семьи и т.д.

Предварительная регистрация является этапом сбора данных и не гарантирует автоматического начисления выплат — все анкеты будут проходить верификацию на соответствие критериям программы. Дату, время и место регистрации сообщат дополнительно.

Как сообщала Politeka, Херсон полностью обесточен — в городе работают Пункты несокрушимости.