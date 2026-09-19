В Николаевской области заработала интерактивная онлайн-карта, которая поможет ветеранам и ветеранкам быстро найти спортивные, реабилитационные и социальные услуги рядом с домом.

Доплаты для пенсионеров в Николаевской области этой осенью уже расширили, а теперь в регионе появилась и отдельная услуга для ветеранов и ветеранок — интерактивная онлайн-карта, которая помогает найти спортивные, реабилитационные и социальные услуги рядом с домом.

О запуске сервиса сообщили в Николаевской областной военной администрации, пишет издание «Интент». Карту создали по инициативе регионального управления по вопросам ветеранской политики совместно с общественными организациями и партнёрами.

На карте собраны локации, где защитники и защитницы могут заниматься адаптивным спортом, проходить физическую реабилитацию, получать психологическую помощь и посещать спортивные мероприятия. Отдельно отмечены и другие социальные услуги, которые могут понадобиться после возвращения к гражданской жизни.

Пользоваться картой можно онлайн — она доступна на сайте Николаевской областной военной администрации и по ссылке, размещённой на официальных ресурсах области. Сервис постоянно обновляют: инициаторы подчёркивают, что будут добавлять новые локации и услуги, поэтому информация остаётся актуальной.

Это ещё один шаг в развитии ветеранской поддержки в регионе. В июне комиссия Николаевского облсовета поддержала создание коммунального учреждения «Вектор достоинства», которое будет консультировать по государственным программам и социальным гарантиям, предоставлять психологическую помощь, юридическое сопровождение и способствовать реабилитации ветеранов и их семей.

Как воспользоваться картой

Чтобы найти нужную услугу, достаточно открыть онлайн-карту на сайте Николаевской областной военной администрации или перейти по ссылке с официальных страниц области. На карте можно отфильтровать локации по типу — спорт, реабилитация, психологическая поддержка или социальные услуги — и увидеть ближайшие к себе адреса.

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