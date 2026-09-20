Дефицит продуктов в Киевской области потребителям не угрожает, однако на полках супермаркетов все больше малоизвестных марок вместо привычных брендов. В Торгово-промышленной палате объяснили, почему так происходит и какие продукты наиболее чувствительны к перебоям.

Подорожание продуктов в Киевской области этой осенью уже беспокоит покупателей, поэтому появление на полках малоизвестных марок вместо привычных брендов породило вопрос о дефиците. В Торгово-промышленной палате Украины заверили: реального дефицита продуктов в Киевской области нет.

Как объяснил вице-президент ТПП Украины Ростислав Коробка, смена ассортимента зависит от конкретных производителей и торговых сетей, а не от проблем с производством. Меньшие компании, наоборот, получают больше возможностей и усиливают конкуренцию.

Главный фактор — логистика. Российские удары по складам и распределительным центрам вынуждают ритейлеров переходить на меньшие склады и логистические хабы, поэтому отдельные товары временно исчезают с полок, предупреждал министр аграрной политики Тарас Высоцкий.

Наибольшие риски несут Киев и область, где сосредоточена значительная часть складских мощностей. Доставка, которая раньше занимала 24–72 часа, теперь может длиться до недели. Наиболее чувствительны к перебоям — молочная продукция, свежее мясо и рыба, овощи, фрукты и замороженные товары.

В Киевской мэрии формируют стратегические запасы на случай блэкаутов. По словам заместителя главы КГГА Олега Куявского, город уже накопил около 50 тонн бутилированной воды, а запасы продуктов длительного хранения продолжают пополнять.

Помощь рассчитана не на всех киевлян: накормить почти 3 миллиона жителей столицы нереально. Поэтому сосредоточились на малообеспеченных, людях с инвалидностью и пожилых — по данным соцслужб, таких в Киеве около 25 тысяч.

Что положить в стратегическую корзину

Остальным стоит позаботиться о собственном запасе, но без ажиотажа — чрезмерные закупки сами могут спровоцировать временный дефицит. Эксперт по безопасности Денис Михальченко советует собрать набор на трое суток: около 3 литров воды на человека в сутки, то есть 27 литров на семью из трех человек.

В корзину стоит положить тушенку, рыбные консервы и паштеты, лапшу и макароны, гречку и овсянку, сухофрукты и несоленые орехи, хлебцы или сухари вместо хлеба, энергетические батончики. Дополнительно — салфетки, полотенца, антисептик и одноразовую посуду. Такой набор обошелся примерно в 3000 гривен.

Специалисты подчеркивают: лучше иметь небольшой резерв на несколько суток и не скупать полки в день возможной чрезвычайной ситуации — так удастся избежать искусственного ажиотажа и пустых полок.

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