Доплаты для пенсионеров в Черниговской области устанавливаются автоматически после достижения 70, 75 и 80 лет — размер компенсационной выплаты зависит от возраста и достигает 570 гривен.

Доплаты для пенсионеров в Черниговской области устанавливаются автоматически — компенсационную выплату после 70 лет начисляют без отдельных обращений, независимо от вида пенсии и продолжительности страхового стажа.

Размер ежемесячной доплаты зависит от возраста человека. По данным Пенсионного фонда Украины, пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, доплачивают до 570 гривен, в возрасте от 75 до 80 лет — до 456 гривен, а от 70 до 75 лет — до 300 гривен.

При этом доплату получают лишь те, чей общий размер пенсионных выплат — с надбавками, повышениями, индексацией и другими предусмотренными законом доплатами — не достигает 10 340,35 гривни. Это показатель средней заработной платы в Украине за 2020 год, с которой уплачены страховые взносы.

Отдельно обращаться в Пенсионный фонд не нужно: возрастную надбавку устанавливают с даты достижения 70, 75 или 80 лет. Право на нее не зависит ни от того, по какому закону назначена пенсия, ни от факта трудоустройства.

Как узнать о начислении

Сумма доплаты и дата ее установления отображаются в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ. Получить выписку или уточнить данные можно и в ближайшем сервисном центре Главного управления Пенсионного фонда в Черниговской области.

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