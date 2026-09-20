Денежная помощь в Одесской области доступна уязвимым группам населения — благотворительный фонд «Деполь Украина» начал регистрацию на участие в программе «Стабильный доход — стабильное жильё» с целевой поддержкой до 78 000 гривен.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области снова доступна в регионе — на этот раз через благотворительный фонд «Деполь Украина». Организация запустила программу «Стабильный доход — стабильное жильё», в рамках которой уязвимые группы населения могут получить деньги на создание или развитие собственного дела.

Денежная помощь в Одесской области предоставляется в размере до 78 000 гривен. Средства можно направить на приобретение производственного и рабочего оборудования, техники или инструментов, а также на оплату услуг по настройке и подключению оборудования. До 20% бюджета разрешено потратить на расходные материалы.

В то же время программа не покрывает ряд расходов: строительство, аренду, коммунальные услуги, рекламу, зарплаты, налоги, топливо и погашение долгов. Именно поэтому претендентов призывают внимательно проверять, соответствует ли их запрос целевому назначению помощи.

Среди критериев для участия — проживание в Одесской области, наличие действующего или планируемого бизнеса и регистрация ФЛП. Приоритет отдаётся внутренне перемещённым лицам, многодетным семьям, людям с инвалидностью, опекунам недееспособных лиц и жителям старше 60 лет.

Как подать заявку на программу

Заполнить анкету можно по ссылке forms.gle/7qmWcc6fQvWbSyPaA. Дедлайн регистрации — 30 сентября 2026 года. Контактный номер для уточнений — 095 245 25 67 (в рабочее время).

В фонде подчёркивают: подача заявки не гарантирует получение помощи — отбор участников происходит по критериям Положения программы.

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